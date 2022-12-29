經痛飲食｜朱古力緩解經痛是心理作用？2種營養素養出無經痛體質

生理期是女性一生中必經的過程，不少女生在月經來潮時，容易出現經痛不適、腰痠等狀況，經痛該如何紓緩？經痛飲食有什麼要注意？營養師表示，常見的熱敷、多喝熱水雖能暫時紓緩疼痛，但終究是治標不治本的方法，若想養成無經痛體質建議補充2種營養素。



台灣營養師李婉萍在Facebook列出「養成無經痛體質」營養素及食譜，長期受經痛困擾的女孩們快收藏，未來再也不怕生理期報到，李婉萍提到，許多人認為吃朱古力能緩解疼痛是心理作用，但可可中其實含有豐富的鎂元素，能放鬆子宮平滑肌，降低人體對痛的敏感度，產生止痛作用。

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此外，壓力大或情緒緊繃時也容易消耗身體中的鎂，研究更指出多數經痛女性體內的鎂含量較低，因此補充朱古力實際上是不錯的選擇，以下也提供更多元的食材給大家參考：

1. 鎂

- 堅果種子類：南瓜子、杏仁、腰果、花生

- 蔬菜及水果類：菠菜、椰菜花、香蕉

- 全穀類：糙米、燕麥



2. 鈣

- 芥蘭、紅莧菜、牛奶、乳酪、豆腐、芝麻



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李婉萍補充，為配合人體血液比例，預防經痛所需的鈣、鎂比例最好為「2：1」，女性平時不妨多按照下列食譜攝取營養，養好身體就再也不是夢想。

1. 芝麻牛奶

2. 芝麻包+豆漿

3. 波菜豆腐湯



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