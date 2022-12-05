補碘食物｜缺碘易甲狀腺低下損女性荷爾蒙！7種含碘食物宜吃多少?

現代人健康意識抬頭，越來越多人食用天然海鹽或岩鹽，取代傳統的含碘食鹽！台灣鄰好西醫診所醫師李思賢表示，碘是非常重要的微量元素，對於生長、神經、代謝，尤其是甲狀腺都相當重要，建議這些人要從其他來源補充碘。



缺乏碘會影響腦部、甲狀腺、乳房等

缺乏碘最常聽到的疾病就是甲狀腺低下，引起的症狀嚴重度不一，而甲狀腺低下影響最大的族群是孕婦和發育中的兒童！李思賢指出，不只是腦部和甲狀腺，碘也緊繫女性荷爾蒙和乳房的健康。

相關文章：甲亢｜食慾增體重降心跳快或甲狀腺亢進！補碘10大食物雪糕都有份👇👇👇

+ 6

攝取足夠的碘才不會讓身體遭受毒素影響

李思賢補充，現代生活中會影響碘吸收的毒素眾多，如氟、溴、氯、汞等，它們會藉由競爭共同接受器，讓人即使吃夠了碘，身體也吸收不夠；反過來，若身體得到足夠的碘，也就比較不會被其他毒素影響。而富含碘的食物有海鮮（蝦、魚）、海帶、海草、海菜、乳製品（芝士）、含碘鹽、雞蛋等。

李思賢提醒，有一些食物吃太多可能會造成碘吸收不良，這些食物又稱為「甲狀腺腫素」，包含木薯、番薯、十字花科、藜麥等，但這些需要很大量攝取才會有阻礙碘吸收的效果。他補充，抽煙也是導致碘缺乏的重要原因。

相關文章：維他命B｜缺B6易肥免疫差B7多頭皮 OL必攝5營養防頭痛失眠多吃蕉👇👇👇

+ 6

碘每日所需多少？

碘的每日建議攝取量是150微克，但是孕婦需要220微克，哺乳媽媽需要290微克。李思賢說明，民眾其實不太需要害怕碘攝取過量，萬一真的攝取過量，會出現噁心、拉肚子、發燒、胃痛等。

延伸閲讀：

這種菜「超毒」！29家農藥不合格菜攤曝光 買菜到市場、超市、量販店才安全？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」