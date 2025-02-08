暖身湯水食譜｜紅棗黃酒雞湯行氣活血　雞酒產婦恩物 3類人慎服

天文台昨天（7日）已發出寒冷天氣警告，這一兩日會顯著寒冷乾燥，周日更低至10°C，新界再低兩三度，想驅寒保暖，唔想手腳冰凍，不妨試這款紅棗黃酒雞湯，有助加速血液循環，身體產熱感溫暖。

攝影：余曉彤



黃酒雞湯食譜｜補血暖身 手腳凍產後婦女最啱

黃酒雞湯又有雞酒之稱，由雞件、薑、酒、木耳等材料煮成，向來是產後婦女的進補之物，但不少家庭也會當作日常湯水飲用，相比普通雞湯更為暖身活血。所謂黃酒是指釀造米酒，而客家人煮雞酒時會用自釀的糯米酒，所以不難發現坊間部分食譜會用糯米酒或黑糯米酒。不過，糯米酒並非每間雜貨舖有售，故有人會用米酒、花雕酒取締，味道上則少了糯米酒的甘甜。

黃酒雞湯又有雞酒之稱由雞件、薑、酒、木耳等材料煮成，相比普通雞湯更為暖身活血。

黃酒雞湯食譜｜雞上髀啖啖肉 白皮雞減少油膩感

傳統的黃酒雞湯大多都會用上整隻雞，但筆者不喜歡食用雞背、雞頸等位置，為免浪費而選擇了啖啖肉的雞上髀，兩隻的分量加起來也相當於大半隻雞。如想減少處理食材的步驟，可到超市購買已斬件的雞上髀，回家直接醃肉即可，非常方便。至於選用白皮雞還是黃皮雞，個人認為選擇前者為佳，因白皮雞的皮下脂肪較少，湯水的油脂相對少，飲用時油膩感亦會減低。當然喜歡食嫩滑的雞肉，可選用黃皮雞，悉隨尊便。

紅棗黃酒雞湯食譜

紅棗黃酒雞湯食譜

材料：

雞上髀4隻老薑110克

蟲草花38克

白背木耳38克

紅棗8-10粒

杞子1湯匙

片糖1/2片

糯米酒1支

水400毫升

醃料：

鹽1/8茶匙

胡椒粉 適量

生粉 適量



做法：

1. 老薑切片拍扁；紅棗去核切條；木耳浸軟切絲。

2. 蟲草花浸10分鐘，保留蟲草花水；杞子略洗。

3. 雞上髀取肉切件，骨斬大件，加醃料醃10分鐘。4. 中火燒熱油鍋，加入薑片爆至微焦，加入雞件、蟲草花、紅棗及木耳略炒。

5. 加入糯米酒（留一碗分量）、片糖、杞子、蟲草花水及水，炒勻。

6. 蓋上鍋蓋，大火煮5分鐘後加入餘下的酒，拌勻略煮即成。



不失敗秘訣：

* 薑不用去皮，連皮食可保持薑藥性的平衡。

* 如果想酒味重點可不加水或分量減半。

* 由於烹煮時間不長，紅棗切絲更能釋出味道。



請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士指紅棗黃酒雞湯具有行氣活血，袪風散寒，化痰止咳的功效。但患有感冒、體質燥熱、便秘人士不適宜飲用。

蟲草花：性平、味甘，補益肝腎、填精益髓、止血化痰

白背木耳：性平、味甘，健脾開胃、滋陰潤肺、潤膚

紅棗：性溫、味甘，補脾益氣、補血安神、緩和藥效

枸杞子：性平、味甘，補腎益精、養肝明目、潤肺止咳

片糖：性溫、味甘，益氣補血、健脾暖胃、緩中止痛、活血化瘀

雞肉：溫中益氣、補虛填精、滋陰潤燥、健脾和胃、活血強筋

糯米酒：性溫、味甘，驅寒袪濕、活血化瘀

老薑：性溫、味辛，散寒發汗、化痰止咳、和胃止嘔

紅棗黃酒雞湯具有行氣活血，袪風散寒，化痰止咳的功效。

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