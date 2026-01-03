暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃 簡單2招去除羊羶味
冬季季候風影響，氣溫驟降，天文台預測周六（3日）跌至11℃，不少人會選擇打邊爐、羊腩煲、煲仔飯來取暖，其實，除了這類高脂、高卡食物，也可飲用暖身湯水，如馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯一樣益氣暖胃更健康，而且羊肉湯比羊腩煲更簡單易做，輕輕鬆便可減低手腳冰冷及肚皮凍等情況出現。
攝影：余曉彤
羊肉湯用什麼部位羊肉？
筆者也是第一次煲羊肉湯，購買羊肉時便詢問店員意見。店員稱對比羊肉，大部分客人會選擇用羊骨煲湯，皆因羊的味道更重，湯頭會更濃，不過並沒有太多羊肉可以吃。她指如想吃湯渣的話，建議用羊柳或羊肉粒較佳，脂肪比例亦比羊骨少，湯水不會太油。
羊肉如何去除羶味？
羊肉本身帶有一股濃厚的羶味，未必人人也接受得了，因此煲湯前必需將羶味去除。羊羶味源自羊皮脂腺的分泌物，屬於脂溶性的脂肪酸讓羊肉脂肪的羶味更加強烈。故此烹煮前要先處理：
（1）將脂肪去除，並除去肌肉間帶著脂肪的筋膜。
（2）浸泡米酒20分鐘，米酒含有的醇類能夠消弱肉羶味。
馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜
馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯（3-4人分量）
材料：
馬蹄10粒
淮山40克
黨蔘40克
北芪40克
黃豆40克
羊骨400克
薑片4片
米酒20毫升
水2.5公升
鹽適量
做法：
1. 全部材料洗淨；馬蹄去皮洗淨。
2. 羊骨去除脂肪切件，浸泡米酒20分鐘。
3. 冷水連羊骨一同放入鍋，大火汆水5分鐘，取出。
4. 中火燒熱鍋，加入薑片炒香。
5. 加入羊骨、其他材料及水，用大火煮滾及將污濁的泡沫舀出。
6. 轉中小火煲1小時，加鹽調味，即成。
不失敗秘訣：
* 羊的羶味主要來自脂肪，事前可先把筋膜、脂肪切掉，或是購買瘦肉部位。
* 羊肉浸泡米酒可以幫助去腥，軟化肉質。
馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯有健脾補腎、補血養顏、益氣暖胃的功效。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
馬蹄：性寒、味甘，有清熱化痰、利濕止渴、降血壓的作用。
淮山：性平、味甘，有健脾益氣、補脾肺腎、固精止帶的作用。
黨參：性平、味甘，有補中益氣、健脾養胃、生津的作用。
黃耆：性微溫、味甘，有補氣升陽、益氣固表、利水消腫、托瘡生肌的作用。
黃豆：性平、味甘，有健脾益氣的作用。
羊肉：性熱、味甘，有溫中健脾、補腎壯陽、益氣養血的作用。
生薑：性溫、味辛，有發汗解表、止嘔解毒的作用。
郭志華博士指此湯有健脾補腎、補血養顏、益氣暖胃的功效。
食用建議：
～一星期飲用1-2次
～感冒、脾胃積熱、孕婦、酒精敏感人士不適宜飲用。
其他湯水食譜：
