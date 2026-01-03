暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃　簡單2招去除羊羶味

冬季季候風影響，氣溫驟降，天文台預測周六（3日）跌至11℃，不少人會選擇打邊爐、羊腩煲、煲仔飯來取暖，其實，除了這類高脂、高卡食物，也可飲用暖身湯水，如馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯一樣益氣暖胃更健康，而且羊肉湯比羊腩煲更簡單易做，輕輕鬆便可減低手腳冰冷及肚皮凍等情況出現。

攝影：余曉彤



馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

羊肉湯用什麼部位羊肉？

筆者也是第一次煲羊肉湯，購買羊肉時便詢問店員意見。店員稱對比羊肉，大部分客人會選擇用羊骨煲湯，皆因羊的味道更重，湯頭會更濃，不過並沒有太多羊肉可以吃。她指如想吃湯渣的話，建議用羊柳或羊肉粒較佳，脂肪比例亦比羊骨少，湯水不會太油。

羊腩煲做法｜點解用黑草羊？大廚6招點煮點食推1種菜配羊腩煲最好

筆者選擇的是冰鮮羊骨，400克約$60，對比羊肉粒及羊柳的脂肪比例明顯較多。

羊肉如何去除羶味？

羊肉本身帶有一股濃厚的羶味，未必人人也接受得了，因此煲湯前必需將羶味去除。羊羶味源自羊皮脂腺的分泌物，屬於脂溶性的脂肪酸讓羊肉脂肪的羶味更加強烈。故此烹煮前要先處理：

（1）將脂肪去除，並除去肌肉間帶著脂肪的筋膜。

（2）浸泡米酒20分鐘，米酒含有的醇類能夠消弱肉羶味。

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯（3-4人分量）

材料：

馬蹄10粒

淮山40克

黨蔘40克

北芪40克

黃豆40克

羊骨400克

薑片4片

米酒20毫升

水2.5公升

鹽適量

做法：

1. 全部材料洗淨；馬蹄去皮洗淨。

2. 羊骨去除脂肪切件，浸泡米酒20分鐘。

3. 冷水連羊骨一同放入鍋，大火汆水5分鐘，取出。

4. 中火燒熱鍋，加入薑片炒香。

5. 加入羊骨、其他材料及水，用大火煮滾及將污濁的泡沫舀出。

6. 轉中小火煲1小時，加鹽調味，即成。

不失敗秘訣：

* 羊的羶味主要來自脂肪，事前可先把筋膜、脂肪切掉，或是購買瘦肉部位。

* 羊肉浸泡米酒可以幫助去腥，軟化肉質。

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯有健脾補腎、補血養顏、益氣暖胃的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4

馬蹄：性寒、味甘，有清熱化痰、利濕止渴、降血壓的作用。

淮山：性平、味甘，有健脾益氣、補脾肺腎、固精止帶的作用。

黨參：性平、味甘，有補中益氣、健脾養胃、生津的作用。

黃耆：性微溫、味甘，有補氣升陽、益氣固表、利水消腫、托瘡生肌的作用。

黃豆：性平、味甘，有健脾益氣的作用。

羊肉：性熱、味甘，有溫中健脾、補腎壯陽、益氣養血的作用。

生薑：性溫、味辛，有發汗解表、止嘔解毒的作用。

郭志華博士指此湯有健脾補腎、補血養顏、益氣暖胃的功效。

食用建議：

～一星期飲用1-2次

～感冒、脾胃積熱、孕婦、酒精敏感人士不適宜飲用。

其他湯水食譜：

【胡椒豬肚湯食譜】散寒止痛冬天保暖佳品 洗豬肚必加2種材料！

胡椒豬肚湯食譜

+ 1

【冬天湯水食譜】黃耆杜仲杞子煲雞湯 補氣健脾促血氣循環抗寒冷