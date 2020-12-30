【藥膳雞煲食譜】冬日火鍋暖身湯底　1招去除藥材湯水甘苦味！

不知從何時開始，港人打邊爐時也著重養身，除了經典的芫荽皮蛋鯇魚湯底，近年亦有不少人喜愛選擇藥膳雞煲，將中藥材加入湯底，驅寒又補身，在寒冷的冬日中增添溫暖。不論是作為湯水或火鍋湯底也是不俗的選擇。

藥膳雞煲做法簡單，精髓在於多種藥材及用紹興酒醃雞，兩者缺一不可。藥膳雞煲大致分為2款做法，（1）將半分雞用作熬製湯底，半分雞用作打邊爐；（2）用雞湯為湯底調味，整分雞用作打邊爐。筆者今次則選用簡易的方法2，味道不比用雞隻熬製的差。

藥膳雞煲食譜

筆者起初在準備藥材是也以為會非常麻煩，畢竟對藥材的認識也不多。但原來購買藥材的過程比想像中容易，只需到藥材店跟店員說要一包多少人分的藥膳雞煲藥材便可，3-4人分的$30。回家後，緊記先把藥材清洗後浸泡至少30分鐘（因准山有硫磺，需與其他藥材分開浸洗。），否則湯水會有藥材的甘苦味。如喜歡的則可把浸泡藥材的水一同加入鍋中。

若想去除有藥材的甘苦味，緊記先把藥材清洗後浸泡至少30分鐘。

至於醃雞方面，最主要都是用紹興酒、薑汁及杞子調味，建議按自己的喜好加入紹興酒的分量，以半分雞為例，最少要一蓋的紹興酒。同時亦要留意醃雞的時間不建議超過1小時，不然會帶有苦味。最後，煮雞時以浸煮形式煮15分鐘可確保雞肉熟透亦保持肉質嫩滑。

藥膳雞煲食譜

健康小貼士：

藥膳雞煲食材屬溫性，有補氣益血作用，最適合秋冬天氣，虛寒體質人士食用有補身功效。不過，屬濕熱、火旺等「熱底」人士過於進補只會適得其反，進食後口苦口乾、容易便秘及消化不良。

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攝錄：李倩、羅子揚

剪接：梁惠怡