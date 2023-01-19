辦年貨｜掌握4大秘訣顏色過白過鮮艷要小心！多選豆蔬果解油膩

春節即將到來，家家戶戶趕辦年貨、備年菜，忙得團團轉。台灣台中慈濟醫院營養師洪聖傑提供「眼觀、辨味、適量、均衡」4訣竅，幫助負責辦年貨、備年菜的主婦與主夫，從年貨採購開始把關，讓年菜吃的均衡又健康，更能把握「食安」及「健康」原則，年節團圓餐宴不一定要大魚大肉也能成為美食專家。



靠眼睛、鼻子辨別貨品 留心食物是否敗壞

傳統市場各式年貨上櫃，玲瑯滿目種類繁多總讓人不知如何下手，洪聖傑表示，除當季新鮮食材外，挑選年貨有訣竅。利用「眼觀」商品包裝、色澤，購買時留意包裝與標示是否完整，並確認產品有效期限。而料理常用的乾貨，建議選擇接近原色的食材，過於白晰、鮮豔可能含有漂白劑、保色劑或色素等化學添加物。

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味道太過濃郁或已敗壞

此外，購買年貨不只眼睛仔細看，還要靠鼻子「辨味」，洪聖傑透露，有些食材聞起來有刺鼻、酸臭、腐敗味，甚至味道太過濃郁，可能是食品已經敗壞，或添加了過量風味劑，大家在採買時只要留心，也能好好落實食安。

年菜準備要適量均衡 豆類、蔬果可解油膩

洪聖傑指出，民眾在準備年貨時也應把握「適量、均衡」原則，像是「適量」準備年菜，以家人數為單位最恰當，不僅能減少剩食處理的煩惱，更能讓家人每餐品嘗新鮮食物。

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以營養師的角度看，洪聖傑認為，過年節不必餐餐魚肉滿桌，其實維持「均衡」飲食才是最重要，因此呼籲大家，準備年菜除料理肉類食物外，可選擇豆類蛋白質加入菜單，或增加蔬菜、水果搭配，不但能幫助去除油膩同時也能攝取多種植化素，維持身體健康。

春節期間親友往來聚餐機會增加很多，洪聖傑提醒，過年節還是要維持均衡飲食與正常生活規律，糖尿病、腎臟病等慢性病人，飲食更要節制，務必少碰煙燻、醃製食物。由於新冠病毒仍然沒有消滅，民眾在走春拜年時，記得拱手不握手，還要勤洗手、戴口罩，避免病毒沾上身，才能健康開心過春節。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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