啤酒冷知識｜啤酒清涼消暑小心愈飲愈渴！飲前補1營養減代謝負擔

天氣悶熱難耐，來一罐啤酒真暢快！沁人心脾的啤酒是夏日的解渴首選，豪飲下肚後彷彿一掃整日疲憊，然而一杯接一杯卻愈來愈渴？讓營養師告訴你啤酒背後暗藏的危機。



液體面包製程學問大

酷暑將至，不少人會準備冰鎮啤酒消消暑，而爽口的啤酒在送上桌前可要費上一番功夫。啤酒的主要原料有麥芽、酵母、啤酒花、水，而麪包本身是麥類加上酵母製成，故啤酒有「液體面包」的別稱。

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釀造啤酒有4道工序：麥芽和熱水攪拌糖化，將麥汁加入啤酒花，接着等冷卻麥汁，投放酵母靜置，發酵後便產出酒精與二氧化碳。其中的啤酒花可說是啤酒的靈魂人物，以賦予獨特的苦味及清香，不僅為啤酒畫龍點睛，還能防腐、穩定品質。

科學實證啤酒好處多？事實查核：部分錯誤

人生得意須盡歡，網傳許多「你更該喝啤酒的原因」令人為之興奮，從增加骨密度、預防腎結石、降低心血管疾病風險、抗癌……這些都被證實有誤！酒精會降低鈣質的吸收率，還會增加尿酸生成而提高結石概率，而至今尚無足夠證據支持酒精對心血管有益，反倒「適量飲酒有助健康」轉移了人們為酒精危害的注意力，一不小心就過量傷身了。

喝酒能解渴？利尿加速營養流失

啤酒無法預防疾病發生，那總有些營養價值吧？有人說啤酒是穀物製成，擁有豐富的維他命B及鈣、鎂、鉀、磷等，的確從啤酒檢測得出這些成分，只是微乎其微。其實酒精是「空熱量」的食品，也就是空有熱量但無法提供營養素，如果要達到身體所需的量，早就喝出啤酒肚了！

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那啤酒究竟能不能解渴？營養師提點，酒精喝多了會抑制體內的「抗利尿激素」，導致身體抓不住水分，喝愈多隻會愈口渴，特別讓人想上廁所。除此之外，B雜因為是水溶性，喝酒利尿也就隨着尿液排走了，流失的B雜和啤酒本身的含量可不能比呀！

每日宜飲多少啤酒？

每種酒類的酒精含量不同，酒類的毫升數（ml）再乘以濃度（%），就是所謂的酒精量 （g）。台灣衛生福利部國民健康署建議，男性每日不超過1罐啤酒（20g 酒精量），女性不超過半罐啤酒（10g 酒精量）為宜。無論是在家小酌，或與好友相約暢飲，記得先吃點東西墊墊胃，避免空腹飲酒，也可以事前補充B雜，減輕代謝負擔。

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