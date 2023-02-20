減肥｜1個穴位抑制食慾！嚼香口膠藍色餐盤醫師教5招降食慾助減重

胃口太好、吃太多，想減肥卻老是貪吃、管不住嘴，台灣中醫師王昱琳在「芋泥の秒懂中醫學 | 王昱琳中醫師」分享一個超實用穴位：饑點。位於耳朵正前方、耳屏的中間，若嘴饞想吃東西就可按壓幾下，能抑制食慾、幫助減重。



簡單的動作就能抑制食慾也讓網友稱讚超實用。「好實用的影片」、「決定按爆！按到破皮！看我還敢不敢再貪嘴」、「努力按起來，讓大食怪進化」。

也有人表示「太讚了要來分享給產後媽媽們看」，不過王昱琳回應「產後媽媽還是要營養充足喔！想吃高熱量垃圾食物之前再按壓。」

除了穴位之外，台灣家醫科醫師許書華也曾分享5個抑制食慾的小秘訣。

5個抑制食慾秘訣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 冷色系

大腦對冷色系會產生抗拒，認為冷色食物是不可食用的，會抑制想吃的慾望，因此在準備食物時，不妨把餐盤換成黑色或藍色系。

2. 吃黑朱古力

最好吃可可含量70%以上的，因為黑朱古力的硬脂酸有增加飽足感效用，且因帶有苦味，大腦對於苦味食物較有排斥感，藉此可降低慾望。

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3. 喝水

水分攝取對於減重而言相當重要，一天所需份量為「30x體重」，且可在三餐前喝水，增加飽足感的情況下，單餐進食量就不會這麼多。

4. 嚼香口膠，抑制飢餓素分泌。

她說明，控制食慾有幾個激素，包括由脂肪細胞分泌的瘦素，可促進代謝跟抑制食慾；另外，飢餓素則是從胃的上皮細胞分泌而來，食物經過消化由腸胃排空，飢餓素就會發射需要進食的訊號給大腦。許書華強調，嚼香口膠的時間最好不要超過10分鐘，避免分泌胃酸再度產生飢餓感。

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5. 運動

運動時，會重新將血液分配給肌肉，使胃部降低飢餓素的分泌，反而不會想吃東西。

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