減肥｜研究揭1天吃1餐死亡風險高30%　女性間歇性斷食後易暴食

「間歇性斷食」的飲食方式風行全球,有不少人效法,其中最為人所熟知且奉行的是「168斷食」。



不過最近一項研究顯示,1天只吃1餐比起吃3餐的人,死亡風險高出30%,罹患心血管疾病而死亡的風險更高出83%。台灣肥胖醫學專科醫師王姿允則指出,早餐不吃其實更容易胖!她主張,1天3至4餐比1天1到2餐更容易增肌減脂,而採行間歇性斷食方式的人,尤其是女性,也較容易發生暴食行為。

全因死亡風險高30% 心血管死亡風險增83%

台灣王姿允醫師說明,今年8月《美國營養與飲食學會》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)期刊發表一項追蹤2萬4011位40歲以上的成年人、時間長達15年的報告,研究中會詢問他們的飲食習慣,請他們回憶過去24小時的飲食方式,包括進食頻率、相隔時間、跳餐不吃等行為,並分析不同飲食頻率分別與全因性及心血管疾病死亡率的關係。

結果發現,1天只吃1餐的人,即使有良好的生活習慣,包括適量運動、少抽煙喝酒、攝取健康食物等,相較於每天吃3餐的人,全因死亡率高出30%,心血管死亡風險則增加83%;不吃早餐與心血管疾病死亡風險增加有關;而不吃午餐或晚餐與全因死亡率風險增加有關。另外,相鄰兩餐的進餐間隔≤4.5小時也與較高的全因死亡率相關。

研究人員表示,這項發現是根據大數據而得出的觀察結果,並不代表斷食行為與死亡率有必然因果關係,但從研究結果可以推論,進餐時間與新陳代謝息息相關。

王姿允指出,這顯示「間歇性斷食」有潛藏的風險,以「168斷食」來說,為了控制熱量攝取而讓進食時間壓縮在8小時甚至6小時內,非常容易就造成1天只有1餐或跳過某一餐,而且即使吃2餐,間隔也少於4.5小時的狀況。研究人員推測,這個結果與一餐往往塞入過量食物所造成的身體負擔、空腹時間身體的壓力傷害等有關,但還需要更多實驗做進一步的機轉證明。

採用間歇性斷食 發生暴食比例高 女性比較多

除了死亡風險,王姿允表示,間歇性禁食也被證明與暴食症之類的飲食失調行為和精神病理學有關。近期的《飲食行為》(Eating behaviors)期刊就刊載了一項加拿大的研究,針對流行病學方面探討2762名青少年和年輕人,分析間歇性斷食行為和「飲食障礙症」的關聯,結果發現,有47.7%的女性、38.4%的男性,和52.0%的跨性別或非常規性別參與者,在過去12個月中進行了間歇性禁食,而這與他們的飲食失調,在精神病理學上有顯著的相關,其中又以女性的表現最為明顯,也就是女性比較容易因間歇性斷食而發生類似暴食的行為。

王姿允指出,「飲食障礙症」又稱為「飲食失調」,是一種對日常生活造成嚴重困擾,以及對自己的體重與身材產生極大憂慮的疾病,常見的飲食障礙症種類包括「神經性厭食症」、暴食後會催吐或吃瀉藥的「神經性暴食症」,以及暴食後不會催吐或吃瀉藥的「暴食症」。

王姿允表示,她在門診都會詢問患者過去減肥史,的確發現有不少飲食失調行為的人曾有過斷食經驗;而王姿允也自曝她曾經歷過斷食後的暴食行為,知道身體缺乏營養時的反撲有多麼嚴重,因此她一再強調減重不能挨餓,應採少量多餐的方式。

至於有些研究顯示間歇性斷食對健康有好處,王姿允的解讀是,因為間歇性斷食限縮了進食的時間,間接減少「不健康的食物攝入」的時間,當然會比隨便亂吃來得健康。但她也指出,如果1天只吃1餐,卻盡吃一些垃圾食物,其實三高與死亡風險與不斷食的人一樣高;相反的,如果1天3至4餐,吃的又都是健康營養價值高、不讓血糖亂飆的食物,必定對健康更有助益。

王姿允說,以往她會對患者說「吃的內容比頻率重要」,現在她則修正看法:飲食的頻率也很重要,千萬不要再1天1餐或跳餐不吃了!

