杯麵煮法｜日本咚兵衛新食法烏冬煙韌更彈牙　湯底濃郁3分鐘食得

日清咚兵衛新煮法，做法簡單但麵條口感更加煙韌彈牙；湯底的味道更濃郁，相當驚喜！咚兵衛的粉絲們絕對值得一試！

攝影：余曉彤



日本咚兵衛流行新煮法 微波爐加熱麵條煙韌彈牙

日清咚兵衛不論在日本或香港都深受歡迎，鮮甜的醬油湯底與烏冬，與及「索」湯的炸腐皮，在宵夜時段吃一碗不但果腹，心靈上亦得到滿足。咚兵衛的麵條本身帶有嚼勁，而近來日本網絡上則流行另一個「新煮法」，利用熱水與微波爐加熱以增加麵條的彈牙口感，日本網民更是讚口不絕。筆者看照片時已發現「新煮法」的麵條帶有通透感，兩者之間的確有分別，決定試一次，到底用微波爐加熱後味道會是提升或是不及滾水淥的好。

日本網絡上流行則另一個「新煮法」，利用熱水與微波爐加熱以增加麵條的彈牙口感。

請按圖了解：

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筆者嚐試後發現麵條的口感確實改變了，變得滑身、煙韌彈牙，相信是因為熱水及用微波爐加熱助水溫上升，令麵條更通透。同時，個人認為湯底的味道更濃郁，值得一試。

微波爐加熱後不止烏冬口感改變，連湯底的味道亦變得濃郁。

比滾水淥快2分鐘 包裝不適用於微波爐

若是咚兵衛的粉絲，一定知道官方建議的淥麵時間為5分鐘，而利用微波爐加熱的話只需3分鐘，比往常快2分鐘。看似是微不足道的2分鐘，卻提早結束那心思思「究竟得未呀？」的心情。此外，咚兵衛的包裝並不適用於微波爐加熱，用微波爐煮麵的話，謹記加熱前必需換上可進微波爐的耐熱容器，以策安全。

官方建議的淥麵時間為5分鐘，而利用微波爐加熱的話只需3分鐘，比往常快2分鐘。

網民發揮創意 腐皮湯烏冬變燒汁炒烏冬

微波爐版的咚兵衛近來在香港慢慢興起，有網民在Facebook群組《香港即食麵/杯麵分享群組》分享食後感。隨後另一位網民則分享自己炒麵食法，並加入少量日式燒汁同炒，筆者看到後亦感好奇，決定一試網民的創意食法。

請按圖了解燒汁炒烏冬做法：

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縱然需要開鑊炒相對麻煩，但的確有驚喜的感覺，個人認為本身味粉的味道偏鹹，故可省去加入燒汁的一步。懶人一點建議加熱水淥5分鐘後，倒掉熱水直接加入味粉、七味粉拌勻，成日式撈烏冬。