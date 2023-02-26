杯麵煮法｜日本咚兵衛新食法烏冬煙韌更彈牙 湯底濃郁3分鐘食得
撰文：余曉彤
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日清咚兵衛新煮法，做法簡單但麵條口感更加煙韌彈牙；湯底的味道更濃郁，相當驚喜！咚兵衛的粉絲們絕對值得一試！
攝影：余曉彤
日本咚兵衛流行新煮法 微波爐加熱麵條煙韌彈牙
日清咚兵衛不論在日本或香港都深受歡迎，鮮甜的醬油湯底與烏冬，與及「索」湯的炸腐皮，在宵夜時段吃一碗不但果腹，心靈上亦得到滿足。咚兵衛的麵條本身帶有嚼勁，而近來日本網絡上則流行另一個「新煮法」，利用熱水與微波爐加熱以增加麵條的彈牙口感，日本網民更是讚口不絕。筆者看照片時已發現「新煮法」的麵條帶有通透感，兩者之間的確有分別，決定試一次，到底用微波爐加熱後味道會是提升或是不及滾水淥的好。
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筆者嚐試後發現麵條的口感確實改變了，變得滑身、煙韌彈牙，相信是因為熱水及用微波爐加熱助水溫上升，令麵條更通透。同時，個人認為湯底的味道更濃郁，值得一試。
比滾水淥快2分鐘 包裝不適用於微波爐
若是咚兵衛的粉絲，一定知道官方建議的淥麵時間為5分鐘，而利用微波爐加熱的話只需3分鐘，比往常快2分鐘。看似是微不足道的2分鐘，卻提早結束那心思思「究竟得未呀？」的心情。此外，咚兵衛的包裝並不適用於微波爐加熱，用微波爐煮麵的話，謹記加熱前必需換上可進微波爐的耐熱容器，以策安全。
網民發揮創意 腐皮湯烏冬變燒汁炒烏冬
微波爐版的咚兵衛近來在香港慢慢興起，有網民在Facebook群組《香港即食麵/杯麵分享群組》分享食後感。隨後另一位網民則分享自己炒麵食法，並加入少量日式燒汁同炒，筆者看到後亦感好奇，決定一試網民的創意食法。
請按圖了解燒汁炒烏冬做法：
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縱然需要開鑊炒相對麻煩，但的確有驚喜的感覺，個人認為本身味粉的味道偏鹹，故可省去加入燒汁的一步。懶人一點建議加熱水淥5分鐘後，倒掉熱水直接加入味粉、七味粉拌勻，成日式撈烏冬。
如何令日清咚兵衛的麵條口感更加煙韌彈牙？
加入熱水並放入微波爐以500-600W加熱3分鐘。
日清咚兵衛除了湯麵還有什麼食法？
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