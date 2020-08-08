廚具｜低速攪拌機自動去核兼備1.5公升容量　自製蔬果汁居家抗疫

香港疫情一再失控，不少公司再次宣布work from home，除了做足防疫措施，增強自身抵抗力亦十分重要，例如多飲果汁。來自意大利的Balzano，日前在港推出全新的Yoga Blender低速攪拌機，以低速循環轉動，並採用專利技術，將果核分離，確保取出純果汁。

具有1.5公升容量容器的Balzano Yoga Blender低速攪拌機，配備7,000轉摩打，其特色是部份水果都無需預先將蔬果切粒，直接放入不鏽鋼果汁盤，專利低速鎖鮮研磨技術是將食材切割後，利用離心原理快速分離果汁及果核，確保取出純果汁。而防護機身設計，讓攪拌機靜悄悄地完全去除果核，即使運作中，亦可降低噪音。

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Balzano Yoga Blender低速攪拌機採用不鏽鋼6葉刀片盤，具有切割模式及流轉設計，機身設有旋鈕調校速度。而且內置預設安全計時器，2分鐘後會自動關調，防止過度攪拌下破壞蔬果纖維。

此外，Balzano Yoga Blender低速攪拌機加有防漏式閥門塞設計，防止攪拌運作中漏出果汁。而多個組件均採用可拆卸設計，簡易清潔容杯、刀片各部份，既方便又衛生。

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