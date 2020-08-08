廚具｜低速攪拌機自動去核兼備1.5公升容量　自製蔬果汁居家抗疫

教煮
撰文：
最後更新日期：

香港疫情一再失控，不少公司再次宣布work from home，除了做足防疫措施，增強自身抵抗力亦十分重要，例如多飲果汁。來自意大利的Balzano，日前在港推出全新的Yoga Blender低速攪拌機，以低速循環轉動，並採用專利技術，將果核分離，確保取出純果汁。

具有1.5公升容量容器的Balzano Yoga Blender低速攪拌機，配備7,000轉摩打，其特色是部份水果都無需預先將蔬果切粒，直接放入不鏽鋼果汁盤，專利低速鎖鮮研磨技術是將食材切割後，利用離心原理快速分離果汁及果核，確保取出純果汁。而防護機身設計，讓攪拌機靜悄悄地完全去除果核，即使運作中，亦可降低噪音。

+4
+3
+2

Balzano Yoga Blender低速攪拌機採用不鏽鋼6葉刀片盤，具有切割模式及流轉設計，機身設有旋鈕調校速度。而且內置預設安全計時器，2分鐘後會自動關調，防止過度攪拌下破壞蔬果纖維。

此外，Balzano Yoga Blender低速攪拌機加有防漏式閥門塞設計，防止攪拌運作中漏出果汁。而多個組件均採用可拆卸設計，簡易清潔容杯、刀片各部份，既方便又衛生。

火龍果菠蘿汁（點擊下圖看清所需材料、製作過程！）

+3
+2

相關文章：【去水腫】檸檬青瓜7款減肥瘦身茶　下半身肥胖久坐辦公室必飲！

+16
+15
+14

相關文章：【減肥】自製6款瘦身蔬果汁美白消水腫　健康減重超簡單！

+9
+8
+7
消暑食物｜綠豆清熱薏仁美白消水腫　營養師建議夏天多吃4種食材
【新冠肺炎】儲糧常備食材根莖類瓜果　逾50款食譜健康菜式湯水
飲食熱話｜日本食物冷凍法超啱主婦上班族　短時間煮出一道道菜式
【居家抗疫】27樣方便食品幾分鐘食得　罐頭急凍食材未必高卡高脂
【減肥】牛油果核茶日飲1杯2周減8kg？專家證可增免疫力5類人不宜
【減肥】Ella把白飯當主食點心依舊維持好體態　打破減醣瘦身迷思
【豆腐營養】減肥瘦身防骨質疏鬆　6大健康好處可以點食？
【抗抑鬱飲食】生蠔西洋菜評分高　精神科專家建議8大食物抗抑鬱

【本文獲「BetterHome.hk」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。