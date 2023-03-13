早餐貼士｜高蛋白質早餐助每日多燒100卡　腰圍變細12周減11磅？

營養師建議早餐多吃優質的蛋白質食物，有助減肥及消肚腩，每日少135千卡熱量吸收，瘦身更事半功倍。



高蛋白質早餐 1日多燒100卡

早餐的品質非常重要，相比吃脂肪或碳水化合物食物，蛋白質更能夠減少致胖，人體需用更多的熱量來代謝蛋白質，營養專家指出，以高蛋白質飲食為本，1日可多燃燒掉80-100千卡，肌肉避免流失，代謝率維持高效。高蛋白質飲食最簡單就是吃蛋，用烚蛋來取代穀物類早餐更能增強飽足感，減少食慾。另外，魚類、海鮮、瘦肉、雞肉和乳製品等，也是極佳的蛋白質來源。研究指出，每日的第一餐實踐高蛋白飲食，更易讓人降低飢餓感，大約1天中少吃135千卡的食物。

每日的第一餐實踐高蛋白飲食，更易讓人降低飢餓感。（Unsplash）

每日餐單增3成蛋白質 12星期減11磅

曾有不少研究證實蛋白質食物對減重有貢獻，如果在每日餐單的總卡路里裡，食物比例重新分配，多增加15%-30%的蛋白質，其他碳水、脂肪食物相應減少，有助受試者每日少吸收441千卡，在12星期內減了約5公斤（11磅）。假如以吃雞蛋為主，3個月後體重明顯減輕，平均減約2.4公斤。若在早餐中增加蛋白質食物的比例達25%，令受試者想進食的念頭降低6成，少吃一半的宵夜或零食。

在早餐中增加蛋白質食物的比例達25%，令研究對象想進食的念頭降低6成。（iStock）

還有一項研究，讓兩組女性進行10星期減重飲食，吃進的卡路里總數相同，但蛋白質的含量不同。結果是兩組女性的體重也減輕；不過，吃蛋白質較多的一組，平均減0.5公斤，燒掉較多體脂。這些節食者若復胖，增加的體重也沒有明顯大反彈。除了幫忙減重，多項研究都指向能令肚腩腹部的贅肉脂肪變少。

*以上皆為研究發現，日常減肥及營養吸收須配合均衡飲食。

雞蛋吃得多 不等於必瘦

營養師王敏寧（Mandy）受訪時曾指雞蛋是有營養的食材，蛋白質非常豐富，在修身期間，可以提供飽肚感，不會亂吃其他食物果腹，吃烚雞蛋有助減重，補充身體所需蛋白質，使肌肉不易流失，但要留心不等於吃雞蛋便可減肥。不同的雞蛋煮法，熱量可存在很大差別，一隻中型的烚蛋約63-74千卡，2隻加油烹調的煎荷包蛋已有約192千卡。

按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰

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參考資料︰康健