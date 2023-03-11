薑保存｜子薑粉薑老薑保鮮法 台農糧署教冷藏前多做1步可放3個月
撰文：NOW健康
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「薑」是民眾在料理時常見的佐料，像是在煮薑母鴨、番薯薑湯、薑絲青菜或肉片等美食時絕對不可缺少它，但薑有分成嫩薑（又稱子薑）、粉薑及老薑，到底平常在料理完後應該如何保存它呢？
台灣農糧署透露，嫩薑及粉薑可以用保鮮膜（盒）包覆後冷藏，而老薑則放置陰涼通風處即可。
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台灣「鮮享農YA-農糧署」在Facebook粉專指出，嫩薑、粉薑、老薑都是薑，只是「採收成熟度」不一樣，保存方式當然也不一樣。辣度最低、纖維細緻的「嫩薑」約在種植後4個月採收，產季落在5至8月，由於表皮較為嬌嫩，建議用保鮮膜（盒）包覆後冷藏。
「鮮享農YA-農糧署」表示，常用於料理爆香的「粉薑」約在種植後6個月採收，產季落在8至11月，若使用頻率高，可用嫩薑方式保存，若購買量較多，則可去皮後切片或切絲冷凍，料理前直接取需要用量下鍋即可。
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關於常用於補湯中的老薑，又該如何保存呢？「鮮享農YA-農糧署」說，食補料理中的常客「老薑」則在種植後10個月採收，纖維粗、耐保存，全年皆可購買，購買後刷去表面沙土，放置於陰涼通風處即可。最後也提醒大家，不論是哪種薑，都要把握最佳賞味時機盡早使用，避免發芽後風味及營養流失。
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