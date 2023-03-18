健康湯水食譜｜節瓜蘋果粟米湯補腎健脾清熱去濕　2類人慎吃節瓜

節瓜蘋果粟米湯，絕佳的家常湯水，功效有助補腎健脾、清熱去濕。不過，有2類人不宜喝太多。

攝影︰尹嘉蔚



返娘家時阿媽總會有湯水侍候，有時是西洋菜湯，有時是薯仔湯，今次是節瓜蘋果粟米湯。隨便舀、隨便喝，阿媽的湯水確實特別甜。大家都用同一個方法煮，自己煲的湯水總未夠火候。一邊喝湯，一邊跟阿媽閒話家常，高談闊論社會的不平事，周遭的荒唐爛事或偶爾而來的好事，通常愈講愈㷫火氣大，阿媽靚湯之所以特別好飲，或者可以給我降火、去燥、潤喉……阿媽的同聲同氣，令申訴者的心情特別舒服。

節瓜蘋果粟米湯（尹嘉蔚攝）

加栗子平衡湯料寒熱屬性

阿媽煲湯多數亂出章法，見街市有什麼買、什麼平啲啲，就買什麼。家中總有湯料貯糧︰赤小豆、扁豆、陳皮、蜜棗等。阿媽自有師奶智慧︰「撓起手就有得用」，不用四處奔波張羅，大家的媽媽也是這樣嗎？節瓜、蘋果、粟米，可能近來買得平啲，用來煲湯也很甜，配赤小豆、扁豆、陳皮一鍋煮掂。註冊中醫師潘仲恆建議此湯加栗子更好，可以平衡湯料的寒熱屬性；節瓜偏涼，女士若寒底及行經期間，不宜喝太多節瓜湯，最好不吃湯渣。

按圖了解食材的療效▼▼

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節瓜蘋果粟米湯食譜

節瓜蘋果粟米湯的材料，各自的功效簡略如下︰

節瓜︰生津

蘋果︰潤肺

粟米︰通利小便

赤小豆︰消腫解毒

扁豆︰健脾化濕

栗子︰健脾補腎

陳皮︰燥濕化痰

註冊中醫師潘仲恆對「節瓜蘋果粟米湯」的食用建議︰

~節瓜蘋果粟米湯可補腎健脾、清熱去濕。

~每周可飲1湯碗（1次）。

~節瓜湯屬性偏涼，寒底女士及行經期間者慎服。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【節瓜蘋果粟米湯】

2-4人分量 1級難度 1.5小時

材料︰節瓜1個、蘋果2個、粟米2條、赤小豆15克、扁豆10克、栗子15克（已去殼）、陳皮2塊、薑1大塊、水2.5公升、鹽少許

做法︰

1. 赤小豆、扁豆浸泡4小時，栗子洗淨。

2. 節瓜、蘋果去皮切塊，粟米去衣留少量粟米鬚。

3. 湯鍋內注水，放入全部材料，開大火煲滾。

4. 水再滾後改細火煮1.5小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

赤小豆、扁豆浸透後更易煮腍。