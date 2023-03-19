植物肉｜含豐富維他命礦物質適合素食者　2種人選用植物肉需謹慎

從各大新聞、廣告，甚至是餐廳的菜單中，不難看出「植物肉」已逐步踏進民眾日常生活！尤其當咬下飄香的漢堡，那宛如真肉的質地與色澤，真讓人感到奇妙。



「植物肉」植物性原料加工 蔬食者新選擇

台灣營養師侯沂錚表示，面對畜牧業所帶來的環境污染，以及預估2050年可能達到供需市場失衡的缺肉議題，都讓「植物肉」宛如時代下的飲食解方。其實「植物肉」，字面含意看似衝突卻相當直白，顧名思義就是透過植物性原料加工製作成仿真的肉品，也讓素食者多一種選擇。

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低脂或中脂豆魚蛋肉類 添加維他命B12、鐵

侯沂錚分析，民眾可以把「植物肉」歸類為組成類似的低脂或中脂的豆魚蛋肉類，且含有豐富的膳食纖維。此外，許多植物肉品牌會將多種維他命、礦物質，特別是素食者較不易攝取到的維他命B12、鐵等加入植物肉中，以此強化「植物肉」的營養價值。

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患心血管疾病、高血壓者 須留意飽和脂肪酸與鈉含量

「植物肉」誕生的初衷是為了解決飲食市場的失衡，也意外創造出一種全新的飲食選擇。然而，侯沂錚提醒，民眾仍要注意飽和脂肪量，尤其每個廠牌的配方比例不同，市售植物肉漢堡扒每100克當中的飽和脂肪含量介於0.7g~7.1g（豬絞肉每100克的飽和脂肪含量則落在5.4g~9.3g），從數值落差來看，具有心血管疾病、高血壓的高風險族群若選用植物肉，應謹慎看清成分表與營養標示，並且特別注意攝取量。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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