木耳營養｜降膽固醇護心血管4大好處　煮前多做1步鈣質多幾倍 !

木耳（黑木耳）是許多家常菜中常出現的食材，吃起來不只Q彈清脆順口，還有豐富的多醣體與膳食纖維，同時熱量也相當低，營養與健康兼顧。



台灣高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，木耳有4大好處，對心血管保護效果尤其好。

木耳4種好處（按圖👇👇👇）

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木耳4種好處 吃起來就對了

1. 維護腸道健康

黑木耳擁有豐富的膳食纖維，其中以水溶性纖維為主，能幫助腸胃蠕動和促進排便，改善便祕問題，達到腸道健康的效果。

2. 幫助減肥

水溶性纖維的吸水力強，不但能降低食量，更可以增加飽足感，達到減肥的效果。

3. 降低膽固醇

黑木耳的膳食纖維能降低體內的膽固醇，減緩血糖上升速度，也能保護心血管，預防動脈硬化、腦中風等問題。

4. 保護心血管

黑木耳含有多種抗凝血物質，可抑制血小板聚集於血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓，保護心血管。

吃8大排毒食物有助去除體內重金屬（按圖👇👇👇）

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木耳曬過更補鈣

此外，黑木耳也可補鈣，台灣中醫師樓中亮表示，買回來的木耳，無論是乾木耳、濕木耳，都先曬太陽幾個小時，曬過的木耳，無論是鈣離子、維他命D3含量都會大增，甚至是增加好幾倍，補鈣更有效。建議一周吃木耳2～3次，補充鈣質、維他命D3。

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