椰菜營養｜降血壓維持皮膚緊緻　菜王集6大好處含維他命U助防胃癌

椰菜（又稱高麗菜）的身影不管是餐廳、小吃店或是便利商店都可以看到，可以說是很常見的蔬菜。而它因為營養價值很高，所以也有個「菜王」的稱號。



你知道椰菜有多少好處嗎？以下就帶你了解椰菜的6種好處。

椰菜6好處（按圖👇👇👇）

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1. 身體排毒

椰菜富含硫以及維他命C，硫對於傷口療癒有益，再加上維他命C，則讓椰菜具有幫助排毒的特性。可以淨化血液中的毒素，像是自由基、尿酸。而椰菜中的蘿蔔硫素則可促進體內生成抗氧化與排毒酵素。

2. 預防癌症

椰菜含有許多抗癌化合物，像是羽扇豆醇（lupeol）、黑芥子硫（sinigrin）和蘿蔔硫素（sulforaphane），而這些化合物可以刺激酶的活性並抑制病變腫瘤的生長。另外椰菜中含有「維他命U」，是抗潰瘍因子，可助抑制胃酸、修復胃黏膜，因此可達到預防胃潰瘍、胃癌的效果。

3. 調整血壓

對高血壓病患來說，鈉攝取過多會增加水分滯留在體內，使得血壓上升。椰菜中含有鉀，它可以減少鈉的作用，來幫助維持正常的血壓。還可以緩解血管壁的張力，有助於降低血壓。

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4. 天然抗炎劑

椰菜含有抗發炎的谷氨醯胺（Glutamine）亦被稱作麩醯胺酸。是腸壁、肝及免疫細胞的重要養分，也是一種很強的抗炎藥，可以減緩許多類型的炎症。

5. 保護皮膚

椰菜屬於十字花科蔬菜，富含抗氧化劑，可以維持皮膚健康與緊緻。其中類胡蘿蔔素的成分可以防止皮膚老化，促進皮膚細胞再生。

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6. 預防骨質疏鬆

與骨質疏鬆相關的營養素：鈣、維他命 D、維他命 K、鎂&鉀。而椰菜及其他十字花科的蔬菜，都是攝取鈣、鎂、鉀、維他命K的好來源。可以預防骨質疏鬆、保護骨骼。

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