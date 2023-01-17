菠菜營養｜護心血管維持骨骼健康 醫師提醒這樣吃易生結石！
撰文：中天新聞網
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你們有看過大力水手嗎？卡通裡Popeye每次吃了菠菜 ，肌肌就會變大變硬。
對此，台灣高銘鴻醫師表示，其實吃菠菜真的對身體有非常多好處，不僅可以保護眼睛，還可以保養心血管唷！
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台灣高銘鴻醫師在Facebook發文分享以下吃菠菜的「3大好處」：
- 保護眼睛：菠菜富含維他命A和葉黃素，有助於眼睛保健。
- 維持骨骼健康：含有維他命K、及鎂、錳、鈣等離子，對於骨骼很有幫助。
- 保養心血管：菠菜富含葉酸，有助於降低心血管疾病發生的機率。
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不過，高銘鴻醫師也提醒，凡事都要適量，菠菜雖然有很多好處，但它的草酸含量也很高，草酸如果攝取過量容易造成結石，吃太多可能就去看醫生囉！
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