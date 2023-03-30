胃癌飲食｜早餐常吃3類三文治　37歲男子患胃炎恐增生癌風險

早餐經常吃火腿、煙肉或煙三文魚三文治，本來三文治可以是健康早餐，錯配高鈉及煙燻加工肉的三文治，即成胃病兇手之一。



嗜吃煙醃高鈉與飲酒 小心生胃癌

一名37歲李姓男士長居歐洲，飲食習慣早已融入當地，因嗜吃煙醃高鈉食物，又常吃生冷食品，飯聚時飲酒，返台後適逢做身體檢查，發現患上胃炎，胃部已感染幽門螺旋桿菌。

一名37歲男士嗜吃煙醃、高鈉食物做早餐，結果患胃炎，並感染了幽門螺旋桿菌。（圖片︰photo AC）

台灣梁程超醫生提醒大眾，嗜吃高鈉、醃漬、煙燻食物及感染幽門螺旋桿菌的人，胃癌機率比一般人高。幽門螺旋桿菌主要經口腔傳染，途徑包括被污染的飲用水、食物或唾液。有研究指出，8成胃癌患者的胃部均感染了幽門螺旋桿菌。

以下10類食物可增加胃癌風險▼▼

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常有胃炎者患癌機率高 防癌6建議

此外，胃癌與年齡也有關，50歲以上及長者，尤以男性患胃癌的機率也較高。胃癌的初期症狀並不明顯，發病時通常已進入中晚期。如有食煙、喝酒、經常有胃炎、曾接受胃部接除手術或有胃癌家族病史的人，也有較高風險罹患胃癌。

胃癌乃香港常見的癌症，據政府統計數字，在2019年胃癌新症有1303宗，佔香港癌症新 症總數的3.7%，排列本港常見癌症第6位。發病率隨年齡增長而上升，新症男性和女性年齡中位數分別是70歲和69歲。

預防胃癌6項建議▼▼

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胃癌有何徵狀？ 患胃癌的病人可能會出現以下徵狀︰持續消化不良、食慾不振、進食後腹脹不適、小腹腫脹、嘔吐，甚至吐血、體重急速下降、大便出血或大便呈黑色、貧血、疲倦、虛弱。 哪些食物可能致胃癌？ 高鈉、加工肉類、紅肉、加工食品、辛辣食物、醃製食物、燻製食物、精緻澱粉、高脂食物及酒精等，長期經常進食均可能增加患胃癌的風險。

參考資料︰中時新聞/癌症網上資源中心/台灣營養師薛曉晶FB