飲湯貼士｜飯前或飯後 要隔幾耐飲？飲湯3壞習慣易胃下垂恐致胃癌

飲湯養生，補充營養，可是長期喝錯時機，可能會加重腸胃負擔，例如是胃下垂，嚴重甚至可致胃癌！飲渴，應該飯前、飯後才無損健康？



飲湯貼士｜減腸胃負擔 食飯、飲湯至少隔20分鐘

你的飲湯習慣一般在飯前、飯後？中醫師林佩蓁指飯前、飯後飲湯各有好處與壞處，但要記住，食飯與飲湯之間應至少隔20分鐘左右，每次喝一碗約200毫升，才不容易增加腸胃的負擔。而熱量較高的濃湯類適合在中午喝，晚上建議喝蔬菜湯更佳。

腸胃功能較差的人，在飯前喝湯，反而會稀釋胃酸，令胃酸分解食物的能力下降。（iStock）

飲湯壞習慣

1. 消化功能差 飯前喝湯

飯前喝湯對於消化功能良好、想降低食慾以減肥的人來說是好時機，習慣飯前喝湯的人最好也是飯前20分鐘飲。而對於腸胃功能較差的人，在飯前喝湯，反而會稀釋胃酸，令胃酸分解食物的能力下降。

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2. 正餐十成飽 飯後即飲湯

若然吃飽後馬上喝一碗湯，胃內的食物體積會變大，尤其是經發酵的食物，例如饅頭、麵包等，一吸水便會膨脹，令胃部脹大，長期如此容易導致食量增大、造成胃脹或胃下垂。習慣飯後喝湯的人，林醫師建議應吃7至8成飽，預留空間喝湯，同樣是在飯後20分鐘才喝。

習慣飯後喝湯的人，應只吃7至8成飽，預留空間喝湯，防止撐大胃部或造成胃下垂。（iStock）

3. 常吃湯飯不咀嚼 或增胃癌風險

韓國湯飯、日本茶泡飯，以湯拌飯令吞嚥更易；不過，長期習慣不充分咀嚼就吞飯，會大大加重胃部負擔，吃進的食物也沒有得到良好的分解和消化吸收，久而久之就容易導致胃病。據統計常吃湯飯的地區，當地人患胃癌的人數比例相對較高。

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飲湯時間幾時最好？ 飯前、飯後隔20分鐘左右。 每餐飲幾多湯好？ 每次喝一碗約200毫升。

參考資料︰中時新聞網