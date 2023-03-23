熱情果營養｜護心降糖尿助抗癌過敏體質要小心　服4類藥物應慎食

熱情果是一種含有豐富營養的水果，它含有多種維他命和礦物質，如維他命C、維他命A、鉀、磷、鎂等，同時還富含膳食纖維和多酚類化合物



對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，低升糖指數的熱情果有助於維持血糖水平的穩定，有益於控制糖尿病和減輕肥胖，另外，它還有助於降低膽固醇和血壓，促進心臟健康，增強免疫力，有助於預防炎症和癌症。

熱情果營養（點擊下圖看清👇👇👇）

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助防心血管疾病、癌症、糖尿病

台大生物產業學系老師洪泰雄在Facebook發文說道，熱情果可以生吃或製成果汁、果醬等，或者將其切成小塊混合到沙律中食用，有研究指出，熱情果中的多酚類化合物具有抗氧化和抗炎作用，有助於預防心血管疾病、癌症、糖尿病等慢性疾病的發生。此外，熱情果還含有一些特殊的成分，如酸性果膠和番石榴酸，可抑制人體對葡萄糖的吸收，從而降低血糖水平。

不過，儘管熱情果有很多好處，但它仍有一些限制，洪泰雄表示，由於它富含酸性成分，過量食用可能會對牙齒造成損害，此外，有些人可能對熱情果過敏，應該避免食用，對於正在服用某些藥物的人來說，食用熱情果前最好做過敏原檢測，以避免藥物與熱情果之間的相互作用。

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該如何知道自己是過敏體質？服4類藥物避免食用

洪泰雄表示，過敏體質是指身體對一些通常不會引起反應的物質產生異常反應的情況，過敏反應的表現是在接觸某些食物、花粉、寵物、藥物等物質後包括皮膚瘙癢、紅腫、呼吸急促、哮喘、胃腸道不適等，而對於正在服用某些藥物的人，以下「4類藥物與熱情果可能會產生相互作用」，建議避免食用：

1. 抗生素類藥物，如紅霉素、克林霉素等。

2. 降壓藥，如ACE抑制劑，如依普利酰、貝那普利等。

3. 鎮靜藥或安眠藥，如苯二氮䓬類藥物。

4. 其他藥物，如苯妥英、甲氧苄啶等。



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