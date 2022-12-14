護肝飲食｜6大症狀恐患肝癌　蜆湯椰菜花15種食物護肝排毒助抗癌

林俊傑恩師林秋離傳出肝癌病逝，據了解他已經因肝硬化及肝癌症狀困擾了8、9年時間，近日更進行換肝手術，卻在日前傳出離世消息。



其實，肝是沉默的器官，通常有症狀都已為時已晚，因此平時就要注意養肝，營養師分享15種護肝排毒的好食物，趁冬季保養，為肝臟大掃除！

15種護肝排毒好食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 蛤蜊湯（蜆湯）

- 牛磺酸可強化肝機能

- 降低壞膽固醇

2. 紅棗

- 可以將紅棗泡水、泡茶一起喝

- 促進代謝養肝

3. 三文魚

- 含豐富優質蛋白質及Omega-3

- 修復肝臟發炎

4. 薑黃

- 強大的抗氧化能力

- 調節肝臟整體功能

5. 柑橘

- 維他命C和抗氧化劑

- 協助肝臟排毒

6. 蒜素

- 幫助殺菌，清除體內毒素。

7. 深綠色蔬菜

- 解毒能力好，幫助肝臟修復。

- 建議多吃像是芥蘭、大白菜、椰菜花、甘藍等蔬菜喔

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8. 白蘿蔔

- 屬十字花科，含硫化合物幫助護肝。

9. 燕麥

- 富含膳食纖維及維他命B雜

- 促進肝細胞代謝

10. 橄欖油

- 植物性的好油，幫助調節脂肪肝。

11. 豆腐

- 植物性優質蛋白質，能幫助肝臟修復與再生。

- 建議可以將豆腐、豆製品等當作蛋白質來源

12. 紅菜頭

- 花青素幫助減輕肝臟負擔

13. 核桃

- 維他命E改善脂肪肝發炎

14. 咖啡

- 咖啡中的綠原酸，調節肝臟機能。

- 建議對咖啡因沒負擔的朋友，可以每天來一杯黑咖啡。

15. 綠茶

- 兒茶素幫助保肝、抗氧化。除此之外也可以抗發炎、抗癌、提升專注力和幫助燃脂。

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少吃甜捱夜 養肝降肝病風險

高敏敏指出，除了多吃養肝食材，平時也可以多吃原型食材，少吃加工品、油炸等高熱量食物，她建議，盡量避免甜食，因為過多的糖也會使肝臟脂肪堆積。平時熬夜和工作都會造成肝臟負擔，養成良好習慣，降低慢性肝病、肝硬化及肝癌的發生。

依據2019年癌症登記資料顯示，肝癌為台灣人十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1272人。另外，2021年台灣衛生福利部死因統計資料顯示，有1萬2035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為4065人，肝癌則高居台灣主要癌症死因的第2位，死亡人數為7970人。

肝癌90%以上或與酗酒所致肝硬化有關

台灣人慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為乙型肝炎及丙型肝炎，據調查，死於肝癌的病患中，約有70%的人為乙型肝炎帶原者，而20%為慢性丙型肝炎感染者。

根據台灣中國醫藥大學附設醫院衛教資料顯示，肝癌的病人有九成以上與慢性乙或丙型肝炎或酗酒的肝疾病及所致的肝硬化有關。在所謂「慢性肝炎→肝硬化→肝癌」三部曲中，直接因為病毒的DNA或RNA或相關的蛋白質而造成肝癌生成的比率較少，大多因肝臟反覆慢性壞死性發炎，及其後的修補失控，造成肝癌生成，與罹患疾病的時程及年紀有關。

根據台灣中國醫藥大學附設醫院衛教資料顯示，肝臟內部沒有痛覺神經，以致於肝癌早期通常沒有什麼症狀，等到身體有異樣到醫院檢查時，往往為時已晚。因肝癌的症狀及表現容易與腸胃疾病混淆，若有以下情況，應立即就醫檢查以免延誤治療。

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肝癌的六種症狀

一、上腹部疼痛、腹脹：當肝癌變大接近皮膚表面，導致出現凸出或上腹部脹痛。

二、疲倦、食慾不振、體重減輕：通常這類症狀較無特異性，可能是由於肝臟發炎或消化功能變差導致。體重減輕的因素很多，癌症也是常見的可能性。

三、黃疸：眼白與皮膚會變黃。

四、下肢水腫、腹水：因肝功能衰退，肝臟合成的白蛋白不足，血管中的水分流出，大量積存在腹腔，而有腹脹、腹圍變大、食慾不振、下肢水腫、體重增加、尿量減少、噁心、嘔吐、全身倦怠等症狀。

五、吐血：因肝癌引起食道或胃靜脈瘤破裂出血，造成黑便或鮮血便。甚至更嚴重的會大量吐血。

六、急性腹痛：肝癌破裂出血，引起腹部突發劇烈疼痛，嚴重還可能因此休克昏厥。

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肝癌如果已轉移到身體其他部位，到末期肝癌階段，還可能引起其他症狀，例如，轉移到骨頭引起疼痛；轉移到肺部引起呼吸喘、咳血等。

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