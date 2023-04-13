木瓜營養｜出現斑點果蒂變軟可食用？營養師推1種吃法補鈣又養顏

台灣農委會日前針對台灣當季蔬果進行營養價值排名，結果「木瓜」是維他命C含量最高的，每百公克果肉有58.3毫克。



營養師也指出，吃木瓜對於維持皮膚及眼睛健康都有幫助。 但你知道如何辨識木瓜熟了沒？只看顏色不一定能判斷！

大家一起來看看木瓜有什麼好處（按圖了解！）

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木瓜幫助消化、熱量低

你也喜歡吃木瓜？帶有特殊香氣的木瓜，吃起來很甘甜！台灣營養師嫚嫚表示，木瓜的熱量比起很多常見水果，例如蘋果、奇異果、火龍果等都還要低，每100公克約有38大卡。

她指出，木瓜黃橘色的果肉，是來自豐富的β-胡蘿蔔素及維他命A的顏色，對於維持皮膚及眼睛健康都有幫助。木瓜果肉還含有木瓜蛋白酶 ，經常吃肉類會感到消化不良的人，適合飯後吃一點木瓜，能夠幫助消化。而水果1次的量建議不超過1個拳頭大小，木瓜1份約8分滿碗。

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抗氧化力強、降膽固醇7大好處

台灣營養師劉怡里也指出，木瓜是數一數二的高C水果，尤其紅肉木瓜的維他命C含量比青木瓜高出2倍之多，只要吃200克就能達到人體一天的需求量。木瓜抗氧化力強，還能促進代謝、助消化、增強抵抗力、抗老防衰、降膽固醇、幫助傷口癒合。

劉怡里說，木瓜不論是當水果吃或入菜料理，都要先將表皮用清水洗淨，去皮去籽，再切塊或切片食用，成熟的紅肉木瓜可直接當水果吃或打成汁飲用，也很適合搭配肉類、海鮮等食材入菜烹調。

一杯「木瓜牛奶」，鈣多又養顏

另外，不少人愛喝「木瓜牛奶」，劉怡里認為，木瓜牛奶的維他命C及鈣含量很多，牛奶中的脂肪能幫助木瓜的維他命A吸收，有養顏美容功效，木瓜的維他命C則有助於鈣的吸收，幫助牛奶消化。若有便秘困擾的人，建議吃木瓜乳酪，改善效果不錯。

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如何辨識木瓜熟了沒？看斑點、按果蒂

此外，在挑選木瓜時，看到木瓜表面有白色果粉、金色果膠表示很新鮮，不過營養師嫚嫚提到，只看顏色不一定能判斷木瓜是否成熟，因為有些品種的木瓜在成熟時，表皮不一定會全部轉變成金黃色。她建議可以觀察表皮斑點、按壓果蒂周圍，若已經出現些許斑點且果蒂變軟，就可以食用了。

遇到不熟的木瓜怎麼辦？嫚嫚說，木瓜原產地在熱帶墨西哥，是熱帶水果，所以不熟的木瓜若直接放雪櫃，可能會更難熟，建議可以放在室溫或跟蘋果、番茄放一起催熟。

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