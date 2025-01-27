苦瓜去苦｜降血糖最強！3種苦瓜口感苦味各不同　如何去苦4貼士

你敢吃苦瓜嗎？雖然苦瓜的獨特風味讓許多民眾害怕，但根據研究顯示苦瓜可是具有降血糖功效！台灣新竹台大竹北院區營養師簡若庭表示，無論是綠色苦瓜或是白色苦瓜，都含有苦瓜苷，而苦瓜苷具有降血糖效果。



苦瓜的苦瓜苷有降血糖效果

簡若庭指出，正所謂良藥苦口，苦瓜雖然苦，但無論是白色或是綠色苦瓜都含有苦瓜苷，而研究顯示苦瓜苷能夠刺激胰臟的β細胞分泌胰島素，有降低血糖的效果！

不過要注意的是，不是所有糖尿病患食用苦瓜都有效果！簡若庭補充，如果是第一型糖尿病患者或是正在使用胰島素的人，還是必須接受正規的胰島素治療。

相關文章：苦瓜營養｜減肥抗炎3功效怎吃降血糖最好？綠白苦瓜營養差別👇👇👇

+ 6

3種苦瓜

每當炎炎夏日，苦瓜可是消暑開胃的好夥伴！根據台灣農糧署資料顯示，苦瓜依照顏色大致可分為白色、淺綠色、深綠色等三個種類，而以白色最大宗，且吃起來最不苦。

1. 白色（白玉、蘋果苦瓜）

台灣苦瓜最大宗，吃起來最不苦，口感鬆軟，各種料理方法都很適合。

2. 淺綠色（大青、粉青苦瓜）

口感緊實，常切成薄片涼拌、快炒，或打成果汁。

3. 深綠色（山苦瓜、翠綠苦瓜）

苦味最重，口感緊實，常醃漬、快炒，以及做成苦瓜茶。

▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關閲讀：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味

挑選苦瓜、去除苦味有訣竅

至於苦瓜的挑選訣竅，建議可選擇果瘤飽滿、密集，表皮光亮，沒有損傷或斑點的苦瓜。烹煮的時候也可將苦瓜中間的薄膜清除乾淨，切片之後泡鹽水，汆燙後冰鎮，料理前拌一點醋或油，就可以降低苦瓜的苦味。

延伸閲讀：

苦瓜能控糖，英國列糖尿病推薦食物！白苦瓜、綠苦瓜都行！怕苦可改吃肉桂

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

