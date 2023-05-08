蔓越莓功效｜防失智泌尿道感染！蔓越莓汁選這1種免發炎日飲多少?

提到蔓越莓這個水果，一般人就馬上聯想到對於預防泌尿道感染有幫助，確實，蔓越莓含有豐富的原花青素，可以抑制病菌，特別能夠抑制泌尿道黏膜上的大腸桿菌，因此，能夠降低泌尿道感染的機率。



根據醫學文獻統計，女性一生中罹患泌尿道感染的機會約50％，尤其30至40歲年齡層的女性，有近3成的人曾經罹患1次以上的泌尿道感染；更有高達20％至50％的人會反覆發生泌尿道感染，而且較年長的婦女復發率則更高。

蔓越莓的好處與禁忌（按圖看清👇👇👇）

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下泌尿道感染8症狀

泌尿道感染分尿道炎或膀胱炎的下泌尿道感染，以及急性腎盂腎炎的上泌尿道感染，高達80％都是由大腸桿菌所造成。下泌尿道感染是指局部尿道或膀胱器官發生紅腫熱痛，常見症狀有頻尿、尿急、解尿灼熱、解尿疼痛、尿液混濁、下腹痛或下墜感，嚴重甚至有尿血的情形。

若急性膀胱炎沒有及時治療，細菌持續附著於泌尿道黏膜，並順著輸尿管侵犯進到腎盂，發生逆行性感染，就會造成較嚴重的上泌尿道感染，甚至併發急性腎盂腎炎，除了頻尿、尿急、排尿灼痛等下泌尿道感染狀外，也會同時伴隨後腰痛、發燒、畏寒、噁心、嘔吐等不適。

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蔓越莓酵素改膀胱酸鹼度防感染

為了阻止大腸桿菌一路侵犯到腎臟，造成嚴重的疾病，透過按時服用抗生素殺死病菌，再輔以蔓越莓保健食物。蔓越莓中的酵素可以改變膀胱的酸鹼度，讓細菌不容易附著在膀胱壁上，能降低泌尿道感染的機率，同時預防泌尿道感染一再復發。

蔓越莓汁每天飲多少有效？

不過，蔓越莓果實的味道酸澀，很少人直接食用，市面上看到的多是做成果汁、果乾、果醬或保健食品等，若想透過蔓越莓果汁來預防泌尿道感染，建議購買低糖分的蔓越莓果汁，因為精製糖會促進身體發炎，就容易讓泌尿道感染；至於要喝多少的蔓越莓汁來能預防感染？根據研究發現，每天至少攝取36毫克的原花青素可以達到預防泌尿道感染，換算下來，大約是100c.c.，若是吃新鮮的蔓越莓果實，則是24顆左右。

蔓越莓日吃1小碗增記憶防失智

另外，2022年英國有1項研究發現，連續12周，每天食用1小碗蔓越莓，就能改善記憶力並預防失智症；英國East Anglia大學的研究人員表示，從參與者的腦部掃描記錄顯示發現，食用蔓越莓似乎能促進大腦的血液流動，此研究為蔓越莓和神經健康領域的未來研究奠定了重要的基礎。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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