經期｜保養子宮如何吃？中醫授4大飲食原則改善體質減少婦科問題

大多女性每逢生理期或多或少都有些小狀況，無論早來晚來、流量多寡、經期長短、疼痛與否，只要狀況與以往不同，就讓人不禁擔心是否身體哪裡出了問題。



經期總讓人感到手忙腳亂，但中醫指出，有些飲食原則能幫助減少常見的婦科問題。

４個飲食原則護子宮（按圖看清👇👇👇）

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1. 多吃魚類

像是鯖魚、三文魚、沙甸魚、鯡魚、旗魚等魚類中含大量Omega-3脂肪酸，具有穩定子宮內膜的功能，Omega-3脂肪酸也有助於人體低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的降低，使女性的血管通透性增加，減少罹患子宮內膜異位症的機率。

2. 多吃暖身食物

食用可以讓身體溫暖起來的食物，可以改善寒性體質。常見的食物有牛肉、生薑、肉桂、芝麻、菠菜、動物的肝臟、沙甸魚等含有豐富維他命B1的食物，維他命B1可通過燃燒體內的糖質而產生身體活動所需的能量，對於溫熱身體效果非常顯著。維他命E有清血、擴張毛細血管、調節血液流動以及溫熱身體的作用，代表的食物，包括了沙甸魚、南瓜、菠菜和鱈魚子等。

也可以用薑、紅棗和黑糖煮成「黑糖薑棗茶」，一般正常體質的女性，日飲1杯當作保健；體質偏寒者，每天可增量1至2杯，持續1個月，就能有效改善氣血循環，祛除體內寒氣，改善寒性體質，甚至進而增加受孕機率。

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3. 多喝檸檬水

檸檬含大量維他命C，可以有效增強女性子宮免疫力。建議每天早上喝一杯熱檸檬水，可提高子宮免疫力，但切記千萬不可以空腹喝，以免過度刺激胃壁，建議將皮洗淨連皮一起以溫水沖泡飲用。

4. 經期分階段食療

月經前、中、後三時期，若攝取適合當時身體狀態之飲食，可調節女性生理心理上種種不均，也是使皮膚細嫩油滑的美容良機。

月經前煩躁不安、便秘、腰痛者，宜攝食促進腸蠕動及代謝的食物，如煮熟的青菜、豆腐等以調節身體之不均狀態。月經來潮中，為了促進子宮收縮，可攝食動物肝臟等，以維持體內熱量，此時油性食物及生冷食物皆不宜多吃，經期第1 、 2天可以吃生薑炒雞肝或豬潤，多服用補血的食品，促進月經來得更乾淨些。

月經後容易眩暈者可在經行時攝取薑、蔥、蒜等，在經後宜多吃魚類、多筋的肉類及豬牛肚等，以補充蛋白質，增強食慾，恢復體力。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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