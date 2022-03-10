女人保養｜血氣差肌膚失彈性私處異味5大困擾　營養師教飲食宜忌

保養一直是女孩們聊不完的話題，從養顏美容到難以說出口的私密症狀，總有些健康問題纏身。



台灣Heho營養師筠臻推薦補充這些營養素，由裡到外吃出健康！

女性保養秘訣（按圖👇👇👇）

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困擾一：臉色蒼白、缺乏紅潤氣色

推薦補充：鐵

女性對鐵的需求量較大，生理期經血量大容易流失，而孕期和哺乳期也要儲蓄更多鐵幫助胎兒發育。鐵質是血紅素的原料之一，可以讓紅血球順利運送氧氣至全身，身體若缺鐵最明顯的就是臉色慘白、沒血色。而鐵也輔助了體內能量代謝，缺乏鐵質會容易疲憊，伴隨著昏昏欲睡、活動力下降等情形。

內臟、紅肉、海鮮都是鐵質良好的來源，而素食者也能從植物性來源的深綠色蔬菜、豆類作補充。記得搭配維他命C攝取，幫助植物性來源的三價鐵變成更好吸收的二價鐵，補充更有效率。

如有貧血症狀，應查明原因再購買相關產品或膳食補充劑。

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困擾二：肌膚失去彈性、黯淡無光

推薦補充：膠原蛋白、維他命C

當皮膚受紫外線、壓力影響，容易產生皺紋、鬆弛老化，想要養顏美容便要掌握肌膚中的關鍵成分。膠原蛋白能建構肌膚的彈性和強度，人體能自行合成膠原蛋白，但會隨著年紀增長而加速流失，不過只要從飲食中攝取優質蛋白質（豆魚蛋肉），搭配抗氧化物維他命C便能幫助膠原蛋白合成，此外維他命C也會抑制黑色素生成，幫助肌膚保持白皙光澤。

鳳爪、蹄膀、魚皮含豐富的膠質，吃進體內後須經由分解吸收，才會代謝合成為膠原蛋白，吃多了反倒吃進過量脂肪。而植物中黏滑的木耳、蕈菇、秋葵等，其實是水溶性膳食纖維，不等於膠原蛋白。

困擾三：私密處異味、泌尿道感染

推薦補充：蔓越莓、益生菌

覺得妹妹有尷尬異味、分泌物過多，或是私密處搔癢、在排尿時有疼痛、灼熱感嗎？要注意可能是細菌感染！悶熱的環境是細菌孳生的溫床，如果有不愛喝水、時常憋尿等習慣也會提升感染、復發機率。

蔓越莓富含原花青素，能夠保護泌尿道黏膜，抑制病菌附著在尿道上；而益生菌能夠調節陰道菌叢，有助於私密處黏膜的酸鹼平衡，形成弱酸性的天然屏障。除了補充蔓越莓、益生菌維護妹妹健康，喝足水分稀釋尿液、保持衣物通風，能更有效預防私密處困擾！

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困擾四：肌肉緊繃、睡眠品質下滑

推薦補充：鎂

鎂是調節生理機能的重要輔因子，協助300多種酵素維持身體新陳代謝，有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。台灣人平均鎂攝取量不足，而鎂缺乏會導致鈣恆定失衡，使細胞內鈣離子上升，肌肉因而收縮拉緊，出現抽筋、痠痛症狀，充足的鎂有助於放鬆肌肉、安定神經。

研究指出，鎂能夠提升睡眠荷爾蒙－褪黑激素的濃度，調節生理時鐘幫助入睡，再加乘它安神鎮定、抗壓的功能，可以讓女孩們成為睡「鎂」人，一夜好眠。

困擾五：熱潮紅不適、更年期症狀

推薦補充：異黃酮

女人來到4、50歲大關，都有不得不面對的課題，由於女性荷爾蒙分泌逐漸減少，伴隨而來熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、皮膚粗糙、焦躁、沮喪等更年期症狀，可說是女性們的難言之隱。

異黃酮屬於多酚物質，因結構類似人體的雌激素，有植物性雌激素之稱，能夠紓緩更年期身心的不適、預防骨質疏鬆，還能降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）防護心血管。女性可從豆製品補充異黃酮，改善更年期困擾，若症狀嚴重應尋求醫師治療。

營養師提醒，規律作息、均衡飲食，優先攝取天然食物為佳，服用保健食品前請諮詢專業醫事人員，依照個人狀況評估後再補充。

六類食物幫助對抗自由基，防病抗老化（按圖👇👇👇）

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