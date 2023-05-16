飲食迷思｜豬皮助養顏？吃魚眼補眼？營養師解構5大以形補形迷思
撰文：中天新聞網
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一直以來大家都有「以形補形」的觀念，認為吃什麼就補什麼，像是吃腦可以補腦、吃肝可以補肝等等，對此，台灣營養師珊珊表示，豬皮雖然有膠質，不過它不是補充膠原蛋白的食物，若想以吃豬皮來養顏美容的話，可能在你肌膚澎潤前會先變胖。
台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，常常在吃飯的時候會聽到隔壁桌聊天講到「以形補形」這件事，不過以營養學觀點來看的話，並不是大家想像中的這樣，為此，她也整理了以下「5種」常見例子給大家參考：
「以形補形」5大迷思（按圖看清👇👇👇）
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雞子可以壯陽？
吃雞子沒辦法幫助壯陽，若男性想要保養，可以多補充鋅、精胺酸、南瓜籽、瑪卡、茄紅素等營養素。
髮菜可以長頭髮？
幫助頭髮健康的飲食必須補充優質蛋白質、避免吃生雞蛋以及補充維他命C、維他命B雜等等營養素，而髮菜富含鈣、膳食纖維，雖然對頭髮沒有特別幫助但也是有其營養價值。
魚眼睛可以補眼睛？
眼睛保養要有葉黃素、維他命A、花青素、蝦紅素、DHA等等才會有感。
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豬血可以補血？
台灣營養師珊珊表示，這是唯一一個有擦到邊的以形補形例子， 主要是含鐵質，對於「缺鐵性貧血」有幫助。
豬皮可以養顏美容？
若想吃豬腳、豬皮、魚皮補充膠原蛋白，你可能會在肌膚澎潤前會先變胖，想補膠原蛋白還是以補充劑為主就好。
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