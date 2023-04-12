代糖陷阱｜赤藻糖醇易致血栓中風增死亡風險　4類人不宜日限多少?

代糖，近乎沒有熱量更不會影響血糖水平，所以一直受糖尿病患者或減肥人士的愛戴，但這等於健康嗎？最近美國克利夫蘭診所刊登的一項研究發現，一種代糖赤藻糖醇（Erythritol）可能會導致血液凝固，甚至血栓，對心血管疾病及糖尿病患者，大大增加其死亡風險。



赤藻糖醇每克約有0.4千卡熱量

代糖可分為人工代糖及天然代糖，人工合成的有糖精及阿斯巴甜，而天然代糖則包括甜菊糖、木糖醇、羅漢果糖及赤藻糖醇等。赤藻糖醇是一種近年常見的甜味劑，因它的成分相對天然，而且熱量產生極低，每克約有0.4千卡，可以說幾乎沒有熱量，而大受減肥人士歡迎。大多用於朱古力、焙烤製品、糖果或飲品方面，最常用作砂糖的替代品。

含赤藻糖醇飲品 (網上圖片)

按圖看赤藻糖醇是什麼？對人體有哪些影響？

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赤藻糖醇攝取後迅速經尿液排出

赤藻糖醇也稱赤蘚醇，存在於許多水果中，發酵食品也會產生天然的赤藻糖醇，屬於植物性甜味劑（代糖），現在多作為食品添加物中的低卡甜味劑和風味提升劑。赤藻糖醇的甜度為蔗糖的70%，由於熱量只有約0.4千卡/克，美國食品藥物管理署（FDA）、歐盟和日本甚至允許將其標示0千卡。人體攝取後，九成能迅速地被小腸吸收，並快速經由腎臟排出體外，因為人體沒有分解赤藻糖醇的酵素，所以很迅速就會經由尿液排出體外，難以分解產生熱量。

不宜食用赤藻糖醇人士及其影響

1. 心血管疾病患者

研究人員對美國和歐洲4000多人進行研究，結果發現，食用一定數量的赤藻糖醇的人士，會增加血栓形成。血栓是在血管中形成的血塊，當血管受損，血液中的血小板和纖維蛋白會聚集而形成血塊修補，以免失血或因血流衝擊造成血管進一步傷害。血小板形成血栓的規模取決於刺激的大小，假設刺激10%，僅會形成10%血栓，可是，血小板對赤藻糖醇非常有反應，只是10%的刺激就能形成90至100%的血栓。當冠狀動脈血栓及栓塞，就會出現心肌梗塞，即引發心臟病。

2. 糖尿病患者

赤藻糖醇會加劇糖尿病患者的血栓問題(網上圖片)

糖尿病人的血液容易出現不同程度的凝固現象，在微血管中發生血栓及栓塞，血栓對糖尿病患者來說是非常嚴重的情況，不管是腦血栓還是下肢靜脈血栓，都可能引發嚴重後果，如中風或心臟病等，因此糖尿病患者不宜進食赤藻糖醇。

3. 腸胃功能較弱人士

赤藻糖醇難以在腸道中被消化，分解過程時容易產生氣體累積在胃腸中，若是大量食用糖醇，可能會造成腹脹，並引致腸胃不適。 另外，代糖會改變、甚至殺死腸道好菌。

4. 甲狀腺有問題人士

會促進甲狀腺刺激素過度分泌，或干擾甲狀腺素，造成抗體增生，增加自體免疫甲狀腺疾病的風險。甲狀腺跟血糖、胰島素阻抗其實都有相連，有甲狀腺狀況的人確實容易引發血糖控制不佳的問題。

赤藻糖醇的危險攝取量

負責這項研究的心血管診斷與預防中心主任哈森（Stanley Hazen）表示，只要食用30克便足以令赤藻糖醇升至危險水平，分量大約是一杯代糖雪糕，相比以往研究指出的每天建議攝取量為50克進一步下調。

美國洛杉磯營養師Katie Bressack更建議，如果想完全減少吃赤藻糖醇，可以嘗試使用天然糖，如楓糖漿或蜂蜜。

蜜糖及楓糖漿(網上圖片)

最近有研究發現，蜂蜜有助於降低膽固醇，因為蜂蜜含有人體所需的氨基酸、維生素、核酸、王漿酸以及微量元素等成分，能夠調節人體的新陳代謝，使血管中廢物和垃圾盡快排出，並改善肝臟及其他器官的脂肪代謝功能，從而降低膽固醇的合成。

楓糖漿含有多達54種多酚，這些多酚具有抗氧化作用，不僅有抗老化效果，還有助於降低身體的發炎反應，其升糖指數比普通糖為低，前者指數大概54，後者大概65。

資料來源：TheHealthy、康健知識庫、常常好食

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