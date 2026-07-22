降血脂｜擔當血管清道夫5食物　3種建議天天吃防脂肪肝 降膽固醇

降血脂｜不少人一日三餐都在外用膳，吃多了油膩食物在所難免，同時纖維攝取也會較少，很容易出現高血脂問題。血脂一旦增高，會大大增加心血管疾病的風險，有什麼食物可以降血脂？



血脂是什麼？

血脂是指血液中的脂肪，主要包括膽固醇及三酸甘油，當血液中流通之膽固醇或三酸甘油濃度高於正常值時，就是高血脂症。三酸甘油與膽固醇是息息相關，三酸甘油過高會令壞膽固醇上升，好膽固醇減少。膽固醇一般可分為低密度膽固醇為壞膽固醇，及高密度膽固醇為好膽固醇。

血脂標準值（圖片來源：康健知識庫）

如何預防高血脂？

高血脂症（Hyperlipidemia）初期沒有症狀，但久而久之若不加以控制，脂肪長期囤積在血管內壁，便會造成動脈硬化並發生血管阻塞，引發心臟疾病如心絞痛或心肌梗塞，甚至腦梗塞或是腦出血。

減肥是降低血脂最有效的方法，高血脂的成因為血液中脂肪過多，因此減少高熱量食物的必須的。另外，就是戒煙及酒，煙酒會使血液中脂肪濃度提高，並會影響代謝，戒煙酒最能有效降低血脂。最後，就是從健康飲食入手，吃對食物有助降血脂的食物。

按圖看哪些食物有助降血脂：

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有助降血脂5種食物

1）藜麥 促進腦細胞發育

藜麥是零膽固醇食物，含有植源性多不飽和脂肪酸，而且奧米加3脂肪酸含量高，能促進神經和腦細胞發育，有效降低壞膽固醇及三酸甘油。藜麥纖維量高，每100克藜麥含有7克纖維，香港食安中心建議每天攝取25克纖維，纖維可以增加我們的飽腹感，減少進食其他食物。

建議食用：可以加入白米烹煮，每天吃4湯匙藜麥便足夠。



藜麥奧米加3脂肪酸含量高，有效降低壞膽固醇及三酸甘油（Envato）

2）豆腐 預防動脈硬化

豆腐含豐富蛋白質、亞油酸、寡糖、大豆異黃酮、大豆皂素、鈣質以及多種維他命，可以提高免疫力、預防高血壓及降膽固醇。而重點營養素為大豆皂素，可防止葡萄糖在腸道中與脂肪結合，並抑制脂肪吸收及堆積，降低血液中的壞膽固醇，幫助預防動脈硬化。

建議食用：每星期進食2至3次豆腐或豆製品。



3）植物奶 阻斷膽固醇吸收

植物奶不含膽固醇，所含的植物固醇可以阻斷消化系統中膽固醇的吸收，使膽固醇無法進入血液中，還可將多餘膽固醇排出，降低體內的總膽固醇。研究建議，每天攝取2克的植物固醇，持續2至3星期，可以降低7至10%壞膽固醇。但是，攝取植物固醇不能過量，否則會影響我們吸取油溶性維他命，如胡蘿蔔素及維他命E。

建議食用：每天飲用一杯植物奶製品。



4）鯖魚 促進排出壞膽固醇

鯖魚含有豐富的奧米加3脂肪酸，對心臟、心血管及腦部非常有益，可促進身體排出膽固醇，降低低密度膽固醇（壞膽固醇），提高高密度膽固醇（好膽固醇），有助降低血液中三酸甘油脂濃度，減低心血管疾病的發生。

建議食用：每星期進食2至3次鯖魚。



5）薑黃 抑制壞膽固醇形成

薑黃是一種辛辣調味料，含豐富的抗氧化胡蘿蔔素，可以保護肝臟。另外，薑黃所含的薑黃素，可以降低患脂肪肝的機率，抑制壞膽固醇形成，幫助身體代謝脂肪及促進肝臟回復健康。從動物實驗中發現，於飲食中添加1至5%的薑黃粉，30天後可顯著降低血液中的低密度膽固醇和三酸甘油脂濃度，同時增加好膽固醇含量，預防血栓形成，避免動脈粥狀硬化。

建議食用：每天食用3克薑黃或其萃取物。



薑黃所含的薑黃素，可以降低患脂肪肝的機率（Envato）

降血脂｜高血脂可致中風、胰臟發炎甚至罹癌！醫教8招防高血脂症

按圖看8招預防高血脂症：

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參考資料：康健知識庫／健康2.0