油麥菜營養｜降膽固醇防中風5大益處　化痰止咳 鈣含量高生菜2倍!

油麥菜（牛脷生菜）冬季及春季當造，雖然是生菜的變種，但其營養價值比生菜高，鈣質及鋅質都高生菜近2倍，而且含有豐富的膳食纖維，有潤腸通便及預防便秘作用，更有助降低膽固醇。



油麥菜是萵苣（生菜）的變種，主要生產期為每年10月至翌年5月。（網上圖片）

油麥菜是生菜變種 鈣、鐵、鋅、硒都比生菜高

油麥菜原產於地中海沿岸，由野生種馴化而來，主要分佈於歐洲、美洲。油麥菜是萵苣（生菜）變種之長葉萵苣，葉子較長且呈長形，其味道略帶苦澀，主要生產期為每年10月至翌年5月，冬季及春季當造。

油麥菜的營養價值比其祖先生菜還高，特點是礦物質豐富。其鈣含量比生菜高近2倍，鐵含量比生菜高50%，鋅含量比生菜高86%，硒含量則比生菜高22%，數字上先完勝生菜。另外，油麥菜亦富含維他命A、B1、B2及C等營養成分，維他命C有強大的抗氧化功能，能防止細胞氧化，改善細胞功能障礙，預防糖尿病併發症。

油麥菜亦含抗壞血酸、能刺激人體的造血機能，促進血中膽固醇轉化，使血脂下降。其葉酸成分能保護心血管及預防貧血，減低中風及心臟病的發生。而當中的萵苣素就是苦味的來源，具有鎮痛催眠及輔助治療神經衰弱等作用。最後，油麥菜還含有豐富的膳食纖維，能夠潤腸通便及預防便秘問題。膳食纖維對降低膽固醇，也有一定的作用。

油麥菜的營養價值非常豐富。（網上圖片）

油麥菜5大益處

1）降膽固醇

油麥菜含有抗壞血酸，能刺激人體的造血機能，促進血中膽固醇轉化，使血脂下降。



2）保護心血管

油麥菜含葉酸，葉酸可將有害的胱胺酸轉變為對人體無害的甲硫胺酸，具有保護心血管的重要功能。



3）治療神經衰弱

油麥菜含萵苣素，具有鎮痛催眠及輔助治療神經衰弱等作用。



4）預防糖尿病併發

油麥菜含豐富維他命C，有強大的抗氧化功能，能防止細胞氧化，改善細胞功能障礙，預防糖尿病併發症。



5）預防便秘

油麥菜含豐富的膳食纖維，能夠潤腸通便及預防便秘問題。



中醫指冬季天氣乾燥，油麥菜亦可緩解冬季乾燥，有潤肺止咳功效。（網上圖片）

中醫：油麥菜可緩解冬季乾燥 化痰止咳

廣州中醫藥大學第一附屬醫院內科藍森麟教授指，據《本草綱目》記載：油麥菜通乳汁，利小便，殺蟲蛇毒。可用於小便不利，尿血，乳汁不通，蟲蛇咬傷及瘡癰腫毒等，另外，油麥菜味甘，適宜有多痰，痰粘稠，咳嗽等症狀的人群，冬季天氣乾燥，油麥菜亦可緩解冬季乾燥，有潤肺止咳功效。

按下圖看豆豉鯪魚炒油麥菜食譜：

豆豉鯪魚炒油麥菜食譜

煮食小貼士：豆豉鯪魚本物好多油，炒菜時不用下太多。（資料圖片）

參考資料：搜狐／香港有機生活發展基金