脂肪肝｜無糖可樂增脂肪肝糖尿病！預防3招補充好膽固醇5食物護肝

無糖汽水往往以有助體重管理作宣傳，可是，一項新的研究發現，飲用無糖汽水可能會增加BMI指數，從而增加代謝功能障礙相關的脂肪肝病發率。汽水中的人工甜味劑也會增加罹患2型糖尿病的風險。



脂肪肝是全球常見的疾病之一，目前估計影響著世界上多達46%的人口。（網上圖片）

全球46%有脂肪肝問題 目前無藥可癒

脂肪肝是全球常見的疾病之一，目前有報告估計影響著世界上多達46%的人口，這種疾病的特徵是肝臟中脂肪堆積過多，最初沒有任何症狀。及後可能發展為代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎，是一種更嚴重的疾病，可能導致肝臟疤痕和肝硬化。目前，沒有藥物可以治療，醫生建議可以運動和節制飲食，減少體內脂肪，從而改善脂肪肝問題。

無糖汽水經常宣揚無糖及零卡路里，但專家認為這些飲料並不健康。（網上圖片）

無糖汽水增加脂肪肝及糖尿病機率

無糖汽水經常被宣揚無糖及零卡路里，但專家認為這些飲料並不健康，最近，一個研究報告發現，無糖汽水與肝臟疾病之間有一定關係。《今日醫學新聞》的Menka Gupta博士指出，人工甜味劑會透過破壞腸道微生物群，並促使胰島素抗性和葡萄糖不耐症，這會影響代謝過程，並可能導致肝臟相關疾病，大大增加脂肪肝出現的機率。

近年無糖汽水愈來愈受歡迎，這些飲品通常含有阿斯巴甜或其他甜味劑，最近的研究將大量食用人造甜味劑與2型糖尿病聯繫起來，發現無糖汽水會增加身體質量指數 (BMI) 和體脂百分比，每日攝取也會增加高血壓的風險，因此，過量飲用無糖汽水可能會增加血管事件和第2型糖尿病的風險。世界衛生組織於今年7月，更將阿斯巴甜標記為「可能對人類致癌」。

按下圖預防脂肪肝3招：

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預防脂肪肝3大招

1）戒糖

雖然脂肪肝的名稱中有「脂肪」兩個字，但其實脂肪肝不是油或脂肪吃太多才會有，愛喝酒、愛吃甜食或喝含糖飲料、減肥不當的人，也會使得身體營養不良、不均衡，讓脂肪在肝臟堆積。

而糖分都會造成三酸甘油脂，而三酸甘油脂更容易囤積在內臟，尤其是負責身體代謝的肝臟位置，形成脂肪肝；而過度節食減肥的人，身體首先會犧牲肌肉來維持一天的能量所需，再來，原本身體儲存的皮下脂肪是附著在肌肉上的，如果沒有肌肉，脂肪就會轉堆積在內臟，造成脂肪肝。

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2）補充足夠的「好膽固醇」

好膽固醇也就是所謂的高密度膽固醇，可以幫助身體運送脂肪到需要的器官、組織，避免讓脂肪在肝臟內堆積。而要讓身體製造好膽固醇，就需要補充大量的不飽和脂肪酸、纖維質，像是深海魚類、橄欖油、芝麻油，以及足夠的蔬菜水果。

3）每天快走半小時

快走這類的有氧運動，可訓練到身體，刺激身體消耗儲存的脂肪，同時也讓脂肪有效利用，避免堆積在內臟；但因為身體一開始使用的會是皮下脂肪，不能消耗到內臟脂肪，必須要有足夠的刺激、持續一段時間，所以快走的速度一定要足夠。

按下圖看護肝5種日常食物：

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護肝5種日常食物

護肝食物1：蘆筍

含有穀胱甘肽，幫助肝臟排除毒素。



護肝食物2：西蘭花

富含硫化葡萄糖苷，可以幫助肝臟代謝雌激素，是輔助平衡女性荷爾蒙很優秀的食物。



護肝食物3：綠茶

含有兒茶素，具有抗氧化能力，不僅幫助代謝還能對抗自由基。



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護肝食物4：薑黃

天然辛香料的一種，其中的薑黃素對肝臟健康非常有幫助。



護肝食物5：洋蔥

具有多種含硫化合物，雖然吃起來有點辛辣，但這正是可以幫助抗癌、抗氧化的成分。



西蘭花及蘆筍有助肝臟排除毒素。（網上圖片）

參考資料：MedicalNewsToday／健康動力