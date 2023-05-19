絲瓜營養｜勝瓜水分高防中暑可令身體減5°C 6大營養降血壓去水腫
撰文：中天新聞網
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原來吃絲瓜好處那麼多！台灣營養師高敏敏分享，絲瓜本身自帶豐富的水分不僅可以幫助我們解熱、防中暑，還可以補充身體所需的膳食纖維，是夏季的好食材之一。
為此，高敏敏營養師也在Facebook發文整理出絲瓜的營養素給大家：
絲瓜6營養素（按圖看清👇👇👇）
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1. 維他命C：
維他命C幫助鐵質吸收更好，除此之外維他命C更是現代人的抗壓營養素，還可以促進粘膜防護力、縮短感冒病程、加快傷口癒合。
2. 葉酸：
是製造紅血球的重要角色，同時也能幫助減少疲勞感，是孕媽咪必備的營養之ㄧ。
3. 膳食纖維：
膳食纖維幫助順暢，還能養好腸道菌，高飽足能抑制胃口。
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4. 含水量高：
超級推薦夏天吃，不僅能助消暑、解熱、降溫，還能讓體感溫度-5度，不開冷氣也能自帶涼感，同時還可以補充滿滿營養。
5. 礦物質鉀：
協助利尿消水腫、調節高血壓，但比較要注意的是腎臟病病友要控制攝取量。
6. 維他命B雜：
促進新陳代謝，保持體力、活力，而且絲瓜除了營養之外，還有不同種類！
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