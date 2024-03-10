減肥｜斷食別亂來！過度飢餓可致低血壓、心肌梗塞11種健康問題

不少人為了減重，嘗試斷食法。究竟一個人不吃不喝的存活期限是多長？答案讓人驚訝。不過過瘦也有風險，有研究指出，體重過輕、BMI值低於18.5的話，不論男女，壽命都會減短。



人類維持生命，不可或缺食物和水。你的身體需要由食物與水份而來的能量，才能正常運作。每天攝取多樣化的食物，喝足夠的水，人體裏的諸多系統方可發揮最佳功能。

但是我們的身體很有韌性，也可以幾天沒有水還能活下去，也可以幾天、甚至幾周不需要吃東西。原因是，人體會調整代謝和消耗能量的方式，來因應沒水沒食物的狀況。

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斷食能活3個月 滴水不進只撐一周

人體不能夠獲得足夠的熱量（卡路里），來帶動正常的維生功能時，稱之為飢餓。飢餓之所以發生，可能是因為個人受到嚴格限制無法飲食，或是身體不能消化食物、吸收營養。

當人體的卡路里被嚴重剝奪，便會開始以不同方式運作，減少燃燒能量。營養長期不能重新獲取的話，就會喪生。

一個人可以多久不吃東西還活得下去？因人而異，因環境而異，沒有確切答案。目前能獲得的資料，是由真實世界而來，例如絕食抗議，或是某些嚴重疾病。

一般認為，沒有水又沒有食物的話，人體最長只能撐一星期。有水但沒有食物的話，最長能撐2～3個月。

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有沒有喝水是一大關鍵

如果有喝水的話，有人可以幾周甚至幾個月沒吃食物，還能活着。存活時間因為有喝水而能延長，主要因為人體儲存的養份裏，能替代食物的，比能替代水份的，多很多。水的替代性少，而人類的腎臟，沒有能有適當水份，幾天內功能就會衰退。

很早以前，1997年《英國醫學期刊（British Medical Journal）》有個論述，針對絕食抗議者，建議在飢餓的情況下，每天需要喝大約1,500cc的水，才能挨過較長時間。能在每天喝的水裏加半匙鹽的話，更好。

越瘦越好？BMI太低會短命

長期嚴格限制食物攝取控制體重，會縮短壽命。

體重過輕，定義是身體質量指數（BMI）低於18.5。其伴隨的營養不良或是其他健康問題，會讓壽命變短。對生命的威脅包括：免疫功能低下、消化狀況不佳、癌症等。

一項2018年所做的研究發現，BMI值在18.5以下的話，男性平均減少4.3年壽命，女性減少4.5年。

人體自動轉換代謝方式來供應能量

沒水沒食物還能活上幾天，甚至幾周，聽來有些不可思議。因為有時禁食一天，或是幾個小時不能吃東西或喝水，許多人就覺得不舒服而且沒力氣了。

你的身體在你短期禁食，或更長一點的時間不能吃喝的情況下，會有所調整來因應。也正因為人體會去自動調節，所以，健康狀況沒問題的人，可以進行宗教齋戒，或是嘗試間歇性斷食來減重，而不會影響日常的活動。

要讓身體改變它產生能量的方式，大約需要一個人24小時不吃東西。

正常情況下，你的身體將食物分解為葡萄糖，葡萄糖為身體提供能量。在你開始斷食的24小時裏，你原本累積的葡萄糖會耗盡。你的身體於是準備開始改由你肝臟裏的肝醣和肌肉，來轉化為葡萄糖。

第二天改以脂肪生酮產生能量

斷食第二天，你的葡萄糖和肝醣都耗盡，身體於是將要開始分解肌肉組織來提供能量。然而，人體的設計是要保持進肌肉而不是分解掉肌肉，所以，這個階段，你的代謝功能才真正產生重大變化，啟動暫時提供人體所需能量的特殊模式。

這個模式就是，為了避免肌肉過度流失，身體開始轉而依賴體內儲存的脂肪，以之產生酮（ketone）來提供能量。這個過程稱為酮症（ketosis）。

一個人斷食的前五天，每天大約減少1到2公斤的體重，大部份的體重減輕是因為脫水和電解質失衡。飢餓或持續數周，身體機能改變，通常會讓體重減輕的幅度變小，平均一天只會減輕0.3公斤。

來到這段期間，體內儲存脂肪越多的人，就越能夠捱過飢餓。直到脂肪也完全被代謝後，身體便回到以分解肌肉來產生能量，因為至此身體唯一能做為燃料的來源，就剩下肌肉了。

而肌肉開始被用來做為能量的來源時，你將開始出現一些不良的症狀。

前述《英國醫學期刊》的研究指出，絕食抗議者一旦體重減輕10%，就要密切監測是否發生因飢餓而來的嚴重副作用，而當體重少掉18%時，可能引發非常嚴重的健康問題。

飢餓副作用不可輕忽

雖然有報告指出人可以斷食長達數周，但是身體挨餓時，多個系統都會開始惡化。

飢餓可能造成的症狀包括：

．頭暈

．認知改變

．低血壓

．心跳減少

．虛弱

．脫水

．甲狀腺功能改變

．腹痛

．電解質失衡

．心肌梗塞

．器官衰竭



曾經飢餓過度的人會有長期的後遺症，像是妨礙生長、骨頭不好或骨質疏鬆、創傷後壓力或憂鬱等等。

要特別注意的是，一個人長時間挨餓後，無法馬上就回復正常飲食，需要非常緩慢逐步開始飲食，來避免發生心臟或神經出現異常的「再餵食症候群」。安全起見，這類患者需要在醫院或特定的醫療機構，協助他們恢復飲食。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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