護肝飲食｜營養師列薑黃兒茶素9種營養免肝發炎　多攝蔓越莓黑豆

春節假期容易大吃大喝、熬夜晚睡，容易導致健康亮紅燈。肝臟是一個具有自我修復能力的器官，營養師列出協助肝臟排毒好食物，讓大家吃的健康，又幫助肝臟大掃除。



台灣營養師羅婕建議，想要護肝可以補充維他命B雜幫助增強體力、維持精神旺盛，如全穀雜糧類、肉類、深綠色蔬菜等都含有豐富的B雜、優質蛋白質幫助肝臟修復與再生，如植物性蛋白質，以及牛磺酸具降低肝發炎、降血脂的功效，如海鮮類、乳品類。

護肝營養素（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 5

如果想要避免肝臟發炎，羅婕建議平常飲食中可以多攝取這些食物：

- 朝鮮薊：具護肝、抗氧化、抗發炎的效果，同時也可調節血脂、血壓。

- 薑黃：具強大抗發炎、抗氧化的功能，能降低肝臟發炎的情況。

- 蒜素：具抗發炎、殺菌的功效，能清楚人體內的毒素。

- Omega-3 : 具抗發炎、抗血栓、降膽固醇的功效，可以很好的協助修復肝臟，如魚類、堅果種子類。

- 維他命E：具強大抗發炎能力，同時也是免疫系統不可或缺的材料，如堅果種子類、深綠色蔬菜、水果。

- 維他命C : 協助肝臟修復與再生，如柑橘類。

- 兒茶素：能保肝的同時，也是很好的抗發炎、抗氧化來源，如綠茶。

- 花青素：可以避免脂肪肝增生的同時，也能改善眼睛疲勞以及減少尿道炎的發生，如蔓越莓、山桑子、紫提子、黑豆等。

- 硫化物、MSM：解毒能力好、抗氧化同時又促進代謝，如豆蛋魚肉類、深綠色蔬菜。



8大護肝方法（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：脂肪肝｜4旬男肝臟長期發炎患重度肝纖維化 靠8護肝方法找回健康👇👇👇

吃哪些食物會造成肝臟發炎？羅婕列出五種常見的傷肝食物，過年大魚大肉、糖分過量，都容易使肝臟脂肪堆積。

- 酒精：大部分酒精都是由肝臟代謝，大量酗酒可能造成脂肪肝的堆積，據台灣「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20克酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10克酒精量）。

- 抽煙：煙是一種易引發發炎得來源，且尼古丁成分會阻礙腸胃吸收營養素，間接造成肝臟養分減少。

- 發霉、不新鮮的食物：過年常常食物吃不完又捨不得丟，雖然食物表面看起來好好的，但實際可能已經長出黴菌孢子，而這些黴菌孢子若被人體吃下去是會有害人體的。

- 高油高鹽高糖的食物：過量的高油高鹽高糖食物，易造成身體肥胖、發炎。

- 過度加工、醃漬的食物：多加工的食物，往往是隱藏性的熱量炸彈，且額外的添加物如亞硝酸鹽，食用過多也會造成肝臟的負擔。



相關文章：脂肪肝｜哪些飲食習慣易致脂肪肝？營養師推4食物協助修復肝臟👇👇👇

+ 4

羅婕提醒，除了多吃護肝營養素，平時也可以選擇原型食材、少吃加工品、油炸以及過多糖分的高熱量食物，以避免肝臟脂肪堆積而造成肝臟發炎喔。

延伸閱讀：

過年大吃大喝凍未條！營養師揭4大傷肝地雷 9大保護肝食物

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」