健康飲食｜剛吃飽又想吃？營養師教8招擊退假性飢餓要定時喝夠水

你吃飽了還是會嘴饞想吃東西嗎？營養師指出，這樣的情況有可能是假性飢餓，簡單來說就是吃飽後還是覺得餓，如果有常態性假性飢餓的話，不妨可以試試看以下方法，改善飲食、作息習慣。



「假性飢餓」易致肥胖代謝差血糖上升

台灣營養師高敏敏在Facebook分享，放完長假的症狀之一就是「吃飽卻一直好嘴饞」，小心不是真餓而是「假性飢餓」，簡單來說就是吃飽後還是覺得餓，長期下來會無形當中吃下很多不必要的熱量造成體重增加、血糖上升、引發身體代謝問題，對付「假性飢餓」的8個小方法，讓大家養成好的飲食習慣。

8招對抗假性飢餓（按圖👇👇👇）

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對付假性飢餓這樣吃

1. 少吃高GI精緻澱粉

以原型食物為主，如番薯、粟米、芋頭等，而且未精緻食物較粗硬，更能放慢吃飯速度，增加飽足感。

2. 正餐吃均衡吃飽

按時定量攝取，維持餐餐均衡，並以原型食物為主，更能維持飽足感、延緩飢餓、平穩血糖、滿足營養所需。

3. 定時喝夠水

除了飲食之外，水分的補充也很重要，再加上有時候「覺得餓」可能是口渴了，因為人體處理飢餓跟口渴感受，在大腦區域是同位置容易混淆。高敏敏建議可以多喝水幫助代謝、使身體健康運作、有精神。

4. 嘴饞嚼香口膠

嚼無糖香口膠，讓嘴巴有咀嚼動作，藉此判斷是不是真的餓。

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對付假性飢餓這樣做

1. 不熬夜、睡眠充足

睡覺時會分泌瘦素和飢餓素，幫助控制飽足感，但熬夜會造成瘦素水平下降，飢餓素水平上升，容易嘴饞想吃東西。

2. 多活動、去運動

營養師常常在強調運動很重要，畢竟要有好身材、好身體，「7分飲食、3分運動」兩個都做到，才是完整。足夠的運動可以幫助提高代謝、減重、心肺功能提升UP，消耗熱量之外還能轉移注意力。

3. 壓力大找原因

其實壓力太大不只會影響心情，身體也會被影響，所以「穩定情緒」是一件很重要的事！尤其情緒上的飢餓會造成嘴饞加重，建議找出原因並改善，如果無法改善也一定要尋求醫師或心理師的幫助。

4. 吃飯認真吃！不要玩手機！

研究發現：螢幕的藍光會誘發飢餓感覺，還發現會降低「褪黑激素」造成睡眠障礙，吃飯每口至少嚼20下、至少吃20分鐘，每一口都感受食物在口腔中的味道，才能將「飽足」的訊息傳到大腦同時也能減少腸胃負擔。

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高敏敏提醒，除了對付「假性飢餓」，同時也提醒大家不要等到餓了才去吃飯。按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽才是較好的飲食習慣，畢竟沒有定時吃飯除了導致愈吃愈多外，還有可能引起腸胃不適，希望大家都能將飲食的好習慣，慢慢貫徹到生活中執行。

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