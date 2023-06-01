前列腺癌飲食｜新研究西方飲食法易致前列腺癌！5類食品最累事

近期1項研究發表於《BJU International》（英國泌尿外科醫師協會官方期刊），此研究結果發現富含肉類和奶製品的西方飲食，恐會提高罹患前列腺癌的風險，可說是促進了對飲食與癌症等慢性疾病間的深入研究。



什麼飲食法易引前列腺癌？科學家17年研究找出解答

科學家利用歐洲癌症和營養前瞻性調查（EPIC）西班牙分部的數據，針對西班牙15,296名男性的飲食內容與癌症間的關係進行分析，同時也參考了其他數據，包含有關身體活動、酒精、吸煙、教育程度和過往病史等。研究結果發現，在所有男性的研究對象中，有609人在長達17年的研究期間內，出現了前列腺癌的症狀，而這些人的飲食模式包括西方飲食、謹慎飲食以及地中海飲食。

前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）

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所謂西方飲食內含大量高脂肪乳製品、無糖飲料、加工肉類、精製穀物與方便食品等；謹慎飲食則由大量攝取蔬菜、水果、全穀物、低脂乳製品和果汁所組成。至於地中海飲食，則著重在大量食用豆類蔬菜、水煮馬鈴薯、水果、橄欖油、植物油、魚類和少量果汁。

按下圖看哪5種食物有助減低患前列腺癌風險👇👇👇

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少吃加工肉類、高脂肪食物！ 研究發現此飲食方式易致癌

研究結果指出，謹慎飲食模式和地中海飲食模式，與癌症的關聯性為零，而西方飲食被發現，對惡性腫瘤的發展帶有負面的影響，但對非惡性腫瘤則沒有影響。

根據《Veg News》的報導，從1項研究中發現，用蔬菜、水果和全穀物代替高脂肪飲食和加工肉類，可能會降低罹患前列腺癌的機率。該研究的共同作者Marina Pollán博士表示，以地中海飲食模式取代西式飲食模式，也可降低罹患其他慢性疾病的風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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