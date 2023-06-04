脂肪肝｜下一步就是肝癌發現時已是晚期！逆轉脂肪肝3秘訣先戒糖

肝癌是台灣的第二大癌症，台灣每年大約有7700人左右死於肝癌，而大約有八成左右的肝癌原因是來自乙型肝炎跟丙型肝炎，但隨著台灣1986年開始新生兒全面施打乙肝疫苗，乙型肝炎的人數已經愈來愈少，台灣衛福部也宣布要在2025年全面消滅丙肝，剩下最大宗的肝癌來源，就是大家容易忽略的「脂肪肝」。



除了乙肝及丙肝之外，過去都會認為肝癌的另一個來源是酗酒，但其實更大的原因是來自在肝臟堆積的一層脂肪；而這層脂肪讓你不痛不癢，等到發現肝癌的時候，通常都已經是晚期了。

更可怕的是，如果是乙肝或丙肝，在變成肝癌前還會有「肝硬化」的階段，但脂肪肝不會有，根據研究統計，因為脂肪肝導致肝癌的患者，有35％是完全沒有任何肝硬化的，但 乙肝只有8％、丙肝只有9％。

預防脂肪肝3大招（按圖👇👇👇）

+ 6

脂肪肝漸漸成為肝癌的無聲殺手

肝臟有脂肪堆積會導致慢性發炎，而隨著時間的流逝，一直處在發炎狀態的細胞會纖維化，接著可能導致肝硬化，或是在沒有肝硬化的狀態下，因為細胞不正常增生，而演變成肝癌。

如果是晚期肝癌，生存的中位數大約只有一到兩年，但如果是早期肝癌，大部分人都可以通過五年這最容易復發的期限。所以有脂肪肝的人，應該要定期接受肝癌的篩檢，像是六個月做一次超聲波檢查，或是甲型胎兒蛋白的檢查。

預防脂肪肝的三大招

1. 戒糖

雖然脂肪肝的名稱中有「脂肪」兩個字，但其實脂肪肝不是油或脂肪吃太多才會有，愛喝酒、愛吃甜食或喝含糖飲料、減肥不當的人，也會使得身體營養不良、不均衡，讓脂肪在肝臟堆積。

而糖分都會造成三酸甘油脂，而三酸甘油脂更容易囤積在內臟，尤其是負責身體代謝的肝臟位置，形成脂肪肝；而以過度節食來減肥的人，身體首先會犧牲肌肉來維持一天的能量所需，再來，原本身體儲存的皮下脂肪是附著在肌肉上的，如果沒有肌肉，脂肪就會轉堆積在內臟，造成脂肪肝。

相關文章：護肝｜過度節食減肥者更易罹患脂肪肝？一文認清6類高危族群👇👇👇

+ 8

2. 補充足夠的「好膽固醇」

好膽固醇也就是所謂的高密度膽固醇，可以幫助身體運送脂肪到需要的器官、組織，避免讓脂肪在肝臟內堆積。而要讓身體製造好膽固醇，就需要補充大量的不飽和脂肪酸、纖維質，像是深海魚類、橄欖油、芝麻油，以及足夠的蔬菜水果。

3. 每天快走半小時

快走這類的有氧運動，可訓練到身體，刺激身體消耗儲存的脂肪，同時也讓脂肪有效利用，避免堆積在內臟；但因為身體一開始使用的會是皮下脂肪，要能消耗到內臟脂肪，必須要有足夠的刺激、持續一段時間，所以快走的速度一定要足夠。

相關文章：脂肪肝｜嚴重恐致肝硬化肝癌！醫教5大養生指南、2種脂肪肝食療法👇👇👇

+ 7

建議的快走速度，是每分鐘90至120步，換算下來大約是每小時5至6.5公里左右的步伐。

延伸閲讀：

避免「癌王」上身，五大高危族群必做的兩項健檢

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。