芒種節氣｜悶熱多雨易失眠心火盛宜吃5食物　中醫推1款茶寧心安神

芒種是夏季的第3個節氣，2025年是在6月5日，大家明顯會感受到炎熱的氣溫夾雜著雷雨，非常悶熱難耐，家家戶戶的冷氣開始啟動。芒種這段期間，著重護心、穩定不安的情緒，中醫師今次推介一款茶飲，讓大家在這種天氣下，寧心安神，身心更加舒爽。

攝影：黃偉麟



五月節，謂有芒種穀可稼種矣。（melissa askew@unsplash）

芒種節氣｜注意心血管 勿讓血壓變動過大

古時指導農事的曆法有載：「五月節，謂有芒種穀可稼種矣。」雨水及温度都上升，有芒的麥子快收，有芒的稻子可種，是下田插秧的好時機。註冊中醫師梁楚凝表示，這個時節天氣悶熱濕度高，如果一直躲在冷氣房中，體內汗液無法通暢發散出來，就容易感到胸悶、心悸、精神不濟及全身乏力等。

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芒種節氣｜易心火盛 宜進食寧心安神食物

心與夏季相應，夏季要注意心血管的保健，別讓血壓忽高忽低或變動過大。中醫師指，夏季正適合宣發春季時瘀滯的煩躁情緒，讓情志通暢。古時智慧提倡夏三月「宜輕清甜淡」，以下介紹這個茶飲適合夏天多汗、容易口乾，或食欲不佳、腹脹消化不良人士。

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按下圖看清5款寧心安神食物：

梁楚凝中醫師發現這個時節心火盛的病人很多，不少市民有失眠、心煩、易怒等情況；宜從日常飲食方面入手處理，如百合、蓮子、大棗、荷葉、茯苓等。

蓮子：味甘、澀，性平，歸脾、腎、心經，其中以湖南湘蓮最好品質。

百合：性平，味甘，歸肺、心經。

紅棗（大棗）：味甘，性溫，可補中益氣，養血安神。

茯苓：味甘、淡、性平，將它與不同藥材配合，可以發揮多種功效。

荷葉：味苦、澀，性平。功能清暑利濕，升陽止血。

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寧心安神｜烏梅生津茶食譜

烏梅生津茶

烏梅生津茶食譜

材料（3-4人分量 /15分鐘）

烏梅20克

山楂20克

冰糖適量

水1000毫升



做法：

1）烏梅及山楂必須清洗乾淨後，浸水半小時

2）冷水下烏梅及山楂，水滾後轉細火。

3）逐一放入冰糖，拌勻待糖塊完全溶化。

4）慢火煎煮約15分鐘即成。



不失敗貼士：

~烏梅及山楂須浸水半小時，去除雜質。

~冰糖逐一放入試味，可調節喜歡的甜度。



食用建議：

這個茶飲每周飲用1至2次，醫師提示有胃食道逆流或胃腸相關疾病的人，飲用這道烏梅生津茶要適可而止，更不建議把養生茶當水喝。

人體一天所需的總水量主要來源還是應以溫水為主，喝水的方式以少量多次補充，不要等感覺渴了才喝，當腦袋發出口渴的訊息，身體想喝水時，其實體內已呈現缺水狀態了。 中醫師梁楚凝

+ 2

烏梅：味酸、澀，性平。歸肝、脾、肺、大腸經，可生津止渴

山楂：味酸，性甘，微溫。歸脾、胃、肝經，可消食化積

冰糖：味甘、性平，入肺、脾經，可養陰生津，補中益氣

