葫蘆瓜功效｜降血壓防白髮7功效消暑清熱　挑選4招底部帶花至新鮮

葫蘆瓜正值當造季節，每年於5月至10月盛產。炎炎夏日，不少菜檔都能找到它的蹤影，葫蘆瓜價錢便宜，不用$10便有一斤，含有多種有益的營養素，包括維他命C、β-胡蘿蔔素及膳食纖維等，對保護心臟血管及預防癌症都有一定幫助。



葫蘆瓜7大功效 消暑解渴降血壓

葫蘆瓜原產於非洲南部，現時主要分佈在熱帶非洲、印度次大陸、東南亞等地，在中國分佈於長江以南。葫蘆瓜水分高並且熱量低，含豐富膳食纖維，可以幫助消暑解渴，還能利尿消水腫。

按下圖看葫蘆瓜7大功效：

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葫蘆瓜功效【1】改善腸胃

葫蘆瓜有95%為水分，加上含豐富膳食纖維，能幫助改善腸胃功能、促進腸道蠕動，不僅有利尿作用，加速人體排出毒素與廢物，預防便秘。

葫蘆瓜功效【2】維持正常血壓

葫蘆瓜有豐富鉀質，鉀離子可協助排出體內多餘的鈉離子，調節人體電解質平衡，使神經系統和肌肉細胞運作正常，有助維持血壓及預防高血壓發生。

葫蘆瓜功效【3】強健骨骼牙齒

葫蘆瓜含有鈣、鎂、磷及鐵等礦物質，對於牙齒和骨骼健康有很大幫助，長者多吃葫蘆瓜也能保持骨骼健康，體力充沛。

葫蘆瓜功效【4】預防貧血

葫蘆瓜含有礦物質銅，每100克葫蘆瓜含0.04毫克銅，銅每日建議攝取量是0.9毫克，葫蘆瓜也是不錯的選擇。不但能幫助合成血紅素，也能維持人體血液健康，預防貧血及骨質疏鬆。

葫蘆瓜功效【5】改善白髮問題

銅也是生成黑色素的原料，如果攝取不足會令毛囊萎縮，要改善白髮問題，就要注意銅的攝取量是否足夠。

葫蘆瓜功效【6】提升免疫力

葫蘆瓜含豐富維他命A、B及C，可調節人體新陳代謝、增進免疫系統與神經系統的健康，對於美顏護膚、消除疲勞以及提升抵抗力等，都有顯著功效。

葫蘆瓜功效【7】幫助瘦身

每100克葫蘆瓜有九成是水分，熱量只有20卡路里，不但熱量低而且能提供飽足感，所含的丙醇及乙酸成分，可以抑制醣類轉化為脂肪，達至幫助瘦身的效果。

葫蘆瓜有九成是水分，熱量只有20卡路里。（網上圖片）

每100克葫蘆瓜營養成分：



水分：95.5克

蛋白質：0.7克

脂肪：0.1克

碳水化合物：2.8克

膳食纖維：1.29克

鉀：87毫克

鈣：16毫克

磷：15毫克

鐵：0.5毫克

鋅：0.14毫克

鈉：0.6毫克

鎂：7毫克

銅：0.04毫克

硒：0.49微克

維他命B1：0.02毫克

維他命B2：0.01毫克

胡蘿蔔素：40微克



按下圖看揀葫蘆瓜4大要訣：

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揀葫蘆瓜4大要訣

1. 瓜藤要粗

葫蘆瓜的瓜藤要夠粗，代表較近期採收，即是較新鮮。相反，瓜藤萎縮的，代表已經存放了一段時間，肉質會比較乾。

葫蘆瓜的瓜藤要夠粗，代表是較近期採收的，即是較新鮮。（網上圖片）

2. 瓜身要夠飽滿

葫蘆瓜的瓜身要有圓潤的曲線，代表瓜肉會比較結實，而且瓜的水分會比較豐富。

3. 底部帶花

葫蘆瓜的底部最好帶花，且愈黃代表愈新鮮。因為底部的花，隨存放時間愈長，就會萎縮掉下，代表瓜愈老及乾身。

葫蘆瓜的底部最好帶花，且愈黃代表愈新鮮。（網上圖片）

4. 外皮光滑無損傷

葫蘆瓜外皮要光滑細嫩，就代表非常新鮮。避免帶有損傷或凹凸洞的葫蘆瓜，會影響內部品質。

葫蘆瓜價錢便宜，不用$10便有一斤。（黃偉麟攝）

參考資料：百度百科／台灣農業入口網