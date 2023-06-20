降膽固醇｜茶飲愛玉助消化減重降固醇 製作方式不妥則弄巧反拙！

炎炎夏日，很多人都想進食冰冰涼涼的食物來消暑一下，有些人不會選擇吃刨冰，反而會買愛玉來吃。愛玉是台式茶飲或甜品經常加配的東西，營養豐富而且益處多，但營養師指出，假若製作方式不妥，則容易熱量爆表！



營養師指出，愛玉有膳食纖維，能增加飽足感、幫助減重，也能降膽固醇；不過有一種吃法是營養師會擔心的。

愛玉籽如何變身愛玉？（按圖👇👇👇）

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愛玉籽加水搓揉變身愛玉

你了解愛玉嗎？愛玉的製成方式是由愛玉籽加水不斷搓揉而凝結成果凍狀，而愛玉籽是台灣特有的變種桑科榕屬植物。

台灣食品藥物管理署說明，傳統愛玉是將愛玉籽在水中搓揉，釋放出高甲氧基果膠與酵素，再被酵素分解為低甲氧基果膠，果膠再與水中的雙價陽離子（如鈣離子）交聯反應後，形成的凍狀膠體就是愛玉。在製作時，破壞果膠的酵素也會被釋放，因此放置一段時間後，愛玉膠體會被酵素破壞而解離出水，又稱為離水現象。

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愛玉有水溶性膳食纖維，助消化、減重、降膽固醇

愛玉是水果類還是蔬菜類？台灣營養師吳欣陵表示，愛玉90％以上是水分，剩下的為果膠及酵素，因此愛玉可以歸在蔬菜類。

至於食用愛玉有哪些好處？吳欣陵說，愛玉果膠屬於水溶性膳食纖維，能夠大量吸收水分，增加飽足感，幫助減重者降低進食慾望。果膠及酵素都有助於促進腸道蠕動，幫助排便及促進腸胃道消化。另外，研究指出，果膠可以降低膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇（LDL）。

含糖飲害心也易引起負面情緒？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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吃愛玉加糖水，小心熱量破表

愛玉看起來是很不錯的食物選擇，但有1件事營養師提醒民眾注意。吳欣陵表示，由於愛玉本身是沒有味道的，因此常常會用糖水（如黑糖、蜂蜜等）或用含糖檸檬濃縮汁來搭配，不知不覺就會攝入高熱量，若需要控制血糖的患者恐會影響血糖穩定。

吳欣陵提醒，市售愛玉若包裝有標示成分，最好先看一下，盡量不去選擇無標示或是要去詢問店家製作方式，來避開或預先當天的醣類食物替換。她推薦多選用天然的水果來搭配愛玉食用，不僅吃起來有天然甜味，也可以補充每日水果量。

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