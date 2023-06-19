皮膚老化食物｜高糖高脂損膠原蛋白　醫生揭5類食物致鬆弛現皺紋

想要皮膚好除了用保養品養護肌膚、用化妝品修飾遮瑕，還有哪些方式呢？



台灣醫美醫師吳易儒在Instagram上分享5類傷害肌膚的食物，若常吃這種食物恐加速皮膚的老化。

5大加速皮膚老化食物（按圖👇👇👇）

+ 6

吳易儒醫師點名5大加速皮膚老化的食物如下：

1. 糖

吳易儒表示高糖飲食可能會導致血糖升高，進而促進膠原蛋白的糖基化，這將會破壞膠原蛋白的結構，並使皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。此外，高糖飲食還可能增加體內的自由基，進一步導致皮膚老化。

2. 高脂肪食物

許多人喜歡吃的油炸物也上榜，吳易儒提到過量攝取高脂肪食物會增加體內的發炎反應，進而損害皮膚組織和細胞。此外，高脂肪飲食還可能使膠原蛋白產出降低，使皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。

相關文章：【潤膚食物】滋潤秋冬乾燥肌膚營養師推薦15種食物 不再又痕又裂👇👇👇

+ 11

3. 酒精

吳易儒提醒酒精是一種強烈的致癌物質，長期飲酒可能導致肝功能損害和酸鹼失衡，進而加速皮膚老化。此外，酒精還會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。

4. 咖啡因

吳易儒說明咖啡因會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。不僅如此，咖啡因還可能阻礙膠原蛋白的合成，進一步加速皮膚老化。

相關文章：護膚｜食豬腳無法補充膠原蛋白？營養師揭2種食物讓肌膚維持彈性👇👇👇

+ 7

5. 高鹽飲食

台灣吳易儒醫師解釋到高鹽飲食會導致體內水分流失，使皮膚變得乾燥和粗糙。同時，高鹽飲食還可能導致鈉離子積聚在皮膚組織中，使皮膚變得腫脹和發炎，進一步加速皮膚老化。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想要有好皮膚不要吃！醫點名5種食物加速老化，肌膚變得又乾又鬆弛，還會長皺紋】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」