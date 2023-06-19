皮膚老化食物｜高糖高脂損膠原蛋白 醫生揭5類食物致鬆弛現皺紋
撰文：風傳媒
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想要皮膚好除了用保養品養護肌膚、用化妝品修飾遮瑕，還有哪些方式呢？
台灣醫美醫師吳易儒在Instagram上分享5類傷害肌膚的食物，若常吃這種食物恐加速皮膚的老化。
5大加速皮膚老化食物（按圖👇👇👇）
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吳易儒醫師點名5大加速皮膚老化的食物如下：
1. 糖
吳易儒表示高糖飲食可能會導致血糖升高，進而促進膠原蛋白的糖基化，這將會破壞膠原蛋白的結構，並使皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。此外，高糖飲食還可能增加體內的自由基，進一步導致皮膚老化。
2. 高脂肪食物
許多人喜歡吃的油炸物也上榜，吳易儒提到過量攝取高脂肪食物會增加體內的發炎反應，進而損害皮膚組織和細胞。此外，高脂肪飲食還可能使膠原蛋白產出降低，使皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。
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3. 酒精
吳易儒提醒酒精是一種強烈的致癌物質，長期飲酒可能導致肝功能損害和酸鹼失衡，進而加速皮膚老化。此外，酒精還會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。
4. 咖啡因
吳易儒說明咖啡因會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。不僅如此，咖啡因還可能阻礙膠原蛋白的合成，進一步加速皮膚老化。
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5. 高鹽飲食
台灣吳易儒醫師解釋到高鹽飲食會導致體內水分流失，使皮膚變得乾燥和粗糙。同時，高鹽飲食還可能導致鈉離子積聚在皮膚組織中，使皮膚變得腫脹和發炎，進一步加速皮膚老化。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想要有好皮膚不要吃！醫點名5種食物加速老化，肌膚變得又乾又鬆弛，還會長皺紋】
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