香草好處｜羅勒≠九層塔？5種常見香草用途功效1種抗氧化比薑高3倍

從鹽酥雞裡面必備的九層塔，到早餐店的佛卡夏（意大利香草麵包），香草其實就在我們的日常生活中，而並非那麼有距離的只出現在高級西餐廳，它就像個料理小精靈，當你的料理似乎少了一味，總能找到適當的香草去做提味，不用太多繁複的手法就能將淡雅的香氣融入菜色之中。



認識香草！日常料理應用及功效

到餐廳用餐時，光聞到香草那清新撲鼻的香味，就讓人覺得療癒身心了，從裝飾到烹調應用相當廣泛。不過，香草的種類多到令人眼花撩亂，傻傻分不清楚，面對盤中的香草名字總是叫不出口嗎？今天就來帶大家了解生活中常見的香草，除了有迷人好聞的味道，還有一些你可能不知道的保健效果。

5種常見香草用途、功效（按圖👇👇👇）

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迷迭香（Rosemary）

料理用途：迷迭香烤雞腿、佛卡夏麵包。

相信大家對迷迭香不陌生，源自於地中海沿岸地區，香氣濃烈且帶有一種松香味，舉凡味道濃郁的肉類，或是容易有腥味的海鮮，都可以拌入迷迭香來消除腥味及提味。

經過萃取提煉後的迷迭香，富含迷迭香酸、鼠尾草酚、鼠尾草酸等化合物，具抗發炎、抗氧化的功效，能有效清除體內過多的自由基，降低活性氧物質生成，進一步防止細胞及組織受到氧化傷害。除此之外，迷迭香還能抑制促發炎細胞激素產生，減少腫瘤壞死因子-α（TNF-α）、介白素-1β和介白素-6分泌。

1. 保護神經系統：幫助思緒清晰。

2. 維持腸胃道健康：改善腸道發炎狀況。

3. 降低感冒機率：預防細菌、病毒入侵呼吸道。

4. 促進代謝：可能有助於降低肥胖及糖尿病風險。



綠薄荷（Peppermint）

料理用途：甜點、飲品。

不管是想睡覺或是工作到頭昏腦脹，有不少人會塗抹薄荷油來驅趕睡意，以提神醒腦。新鮮的薄荷聞起來涼爽，摘下幾片葉子擺放在杯緣做裝飾，也有畫龍點睛的效果，剪碎後撒在沙律或涼拌料理中也能增添味覺層次，或是自製薄荷茶，將薄荷葉浸泡在溶液中5分鐘，就能讓薄荷中的多酚類物質釋放出來，促進身體健康。

1. 消炎鎮痛：紓緩頭痛和肌肉痠痛。

2. 增強抵抗力：預防抗菌和抗病毒感染。

3. 提振精神：刺激大腦，趕走疲倦和睡意。

4. 調理腸道：可能有助於緩解大腸激躁症（IBS）。



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羅勒（Basil）

料理用途：青醬意大利麵、薄餅。

新鮮的羅勒含有豐富的維他命A、β-胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、維他命K、維他命E、鈣、鐵、鎂、錳、磷、鉀、鋅等營養素，具有強大的抗氧化功能，被譽為香草之王，羅勒品種繁多，常見的有甜羅勒、檸檬羅勒、泰國羅勒、紫羅勒等。

網路上說「羅勒就是九層塔」，這句話並不完全正確，九層塔只是羅勒的其中一種，而青醬意大利麵中的醬料，幾乎都是使用甜羅勒。從外觀上來看，甜羅勒的葉子比較圓、比較胖，吃起來口味清爽又香甜，不像九層塔有那麼強烈的氣味。

1. 保護神經系統：有鎮靜、放鬆的功能，可以紓緩焦慮。

2. 增強抵抗力：預防感冒、支氣管炎、哮喘。

3. 穩定血糖：具有抗糖尿病的特性。

4. 維持腸道健康：緩解胃痛、預防便秘。



月桂葉（Bay）

料理用途：紅酒燉牛肉、羅宋湯、燉飯。

月桂葉比較硬，不適合直接生吃，有迷人的風味，可幫助去腥及增添香氣，不過在烹煮時需要一段時間才能釋放出香氣，因此非常適合拿來煲湯、燉煮。新鮮採收、烘烤乾燥後的月桂葉味道其實大不同，新鮮的月桂葉帶有苦味和辛辣味，而乾燥的月桂葉香氣更濃烈。

1. 加速傷口癒合：動物性實驗中表明，月桂葉提取物中的活性成分，能促進傷口癒合、組織再生。

2. 改善腸胃不適：降低壓力和酒精引起的胃損傷。

3. 調節餐後血糖：延緩醣類吸收，有助於穩定餐後血糖。



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百里香（Thyme）

料理用途：海鮮、烤肉類。

百里香是天然的抗氧化劑，總抗氧化能力是薑的3.3倍，可以維護身體健康，免於受到自由基攻擊傷害。不同於迷迭香強烈的氣味，百里香味道相對溫和許多，可以用來增添料理味道，又不會太突出而搶走其他食材的風采，是一款非常百搭的香料，烹調海鮮、雞、豬、牛、羊等食物時，加入少量的百里香便能除去腥味。

1. 預防呼吸道疾病：百里香酚、香芹酚等活性成分，能紓緩咳嗽、支氣管炎。

2. 保護肝臟：動物實驗發現，百里香萃取物可以降低化學性肝損傷。

3. 抑制細菌生長：能破壞細菌的細胞膜，具有抗菌效果。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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