長者血壓高｜長者血液循環差易致心臟病中風　5食物護心降血壓

長者血壓的膽固醇及鈣質容易沉積，使血管壁變厚及收窄，同時令血管失去彈性，血流量和速度都會下降，因而令長者血液循環差，容易導致不少疾病，究竟有什麼食物可以改善血液循環？



血液循環差檢測

要檢查血液循環好不好，只要按壓指甲3秒後放開，看看血液再回流手指的速度來判斷即可。隨年紀增長，長者的膽固醇及鈣質沉積，使血管壁變厚及血管變窄，血管壁彈性減弱及硬化。因此，血流量以及速度都會下降，長者如果血液循環不佳，再加上身體機能老化的關係，就會影響各個器官的運作。

按下圖看如何檢測血液循環：

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血液循環差影響

血液循環系統包括心臟與血管，當血液循環不佳，無法將氧氣及養分運送到身體的器官組織，會引起各種疾病，例如高血壓、心臟病、腦血管疾病、關節炎、神經痛、耳鳴及腦退化等疾病，並容易疲勞、記憶力衰退、皮膚老化皺紋增多及手腳冰冷等。

按下圖看哪5種食物有助改善血液循環：

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改善血液循環5種食物

1）紅菜頭

美國邁阿密註冊營養師Roxana Ehsani指，紅菜頭所含的膳食硝酸鹽可以改善血液循環，酸鹽是一種由氮和氧組成的化合物，存在於一些植物性食物中，在體內轉化為一氧化氮，從而擴張血管並增加血流量。紅菜頭還有助於對抗炎症，並提供膳食纖維和鉀，所有這些都有助於改善心臟健康，並增加血液循環。

紅菜頭所含的膳食硝酸鹽可以改善血液循環。（資料圖片）

建議食用：每星期2至3次，每次130克紅菜頭。



2）藍莓

藍莓通過保護血管來促進循環，因為藍莓含豐富維他命C，有助保護細胞免受損傷。英國東安格利亞大學（University of East Anglia）研究發現，藍莓含花青素，有助改善胰島素阻抗、降低血糖，還可能有抑制發炎的效果，亦有助於預防血管硬化。

建議食用：每星期3至4次，每次100克藍莓，也可以天天進食50克。



3）石榴

石榴中亦含有硝酸鹽，可以通過擴張血管來幫助血液循環，它還含有血管張力素轉化酶（ACE）抑制劑，能控制血壓，減少壞膽固醇，並預防心血管疾病，並可對抗炎症。

建議食用：每星期1至2次，每次半個石榴。



石榴含有硝酸鹽，可通過擴張血管來幫助血液循環。（資料圖片）

4）三文魚

三文魚是奧米加3脂肪酸的最佳來源，奧米加3脂肪酸能減少炎症發生、降血壓、減輕患癌風險以及改善動脈細胞等。同時含有鉀質，有助控制血壓，並降低中風的機會。另外，所含的蝦青素，可減少炎症、氧化壓力，並降低患心臟病的風險。

建議食用：每星期2次，每次100克三文魚。



5）洋蔥

洋蔥含有類黃酮抗氧化劑，有助對抗體內的活性氧，不讓活性氧破壞血管，達到保護血管、減緩血管老化，還能防止體內血栓生成，達到預防心血管疾病的效果。洋蔥亦含有鉀質，對心血管及腎臟健康都非常重要。

建議食用：每星期2至3次，每次50克洋蔥。



洋蔥含有類黃酮抗氧化劑，有預防心血管疾病的效果。（資料圖片）

心臟的血液循環有什麼功用？ 當全身的血液較難回流到心臟時，血液循環就會滯留...... 長者血液循環差有什麼問題？ 當血液循環不佳，無法將氧氣及養分運送到身體的器官組織......

參考資料：U.S.NEWS／常春網