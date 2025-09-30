長者飲食｜全球逾⅕長者患厭食症現4情況即就醫！看1類影片增食慾?

全球有超過1/5的老年人（約22.7%）患有老年性厭食症（Anorexia of aging）。



台灣董氏基金會說明這是一種隨年齡增長而出現的進食障礙，特徵為食慾下降與食物攝取減少，是導致肌少症、衰弱、營養不良等健康問題的重要風險因子。

厭食症的3大心理症狀（按圖👇👇👇）

老年性厭食症成因多元化 3面向判斷長者食慾下降可能性

為何老年人會厭食？老年性厭食症的成因相當多元，主要涵蓋3種因素如下：

1. 生理功能改變：如咀嚼與吞嚥困難、味覺與嗅覺退化、胃排空速度變慢。

2. 慢性疾病與多重用藥：如糖尿病、心血管疾病、失智症等，可能使用含有抑 制食慾的藥物。

3. 心理社會因素：如孤獨、憂鬱、失落、自我照顧動機下降，尤其是獨居長者。



因此，除了營養補充與膳食調整，感官介入策略也逐漸被視為有效的輔助方法。

吃播影片為長者食慾開啟新可能 獨自用餐可望減少孤獨感

「吃播（Mukbang）」是指創作者在鏡頭前享用食物的影片，形式多元，涵蓋家庭料理、外食試吃、文化飲食分享等。因網路平台（如YouTube）與行動裝置的普及，吃播在全球快速流行。台灣董氏基金會許惠玉主任指出，雖然多數人觀看吃播是為了娛樂，但它其實也展現出潛在的健康價值。研究發現，吃播影片可透過下列方式促進進食意願：

▸ 視覺與聽覺刺激：看到他人進食、聽到咀嚼聲音，能激發食慾與味覺想像。

▸ 陪伴感與社交連結：對獨居者而言，吃播可模擬共食情境，緩解孤單與寂寞。



台灣董氏基金會食品營養中心引述一項2021年發表於《Journal of Medical Internet Research》的研究指出，觀看吃播並同時進食的參與者，比獨自用餐者攝取更多食物，並感受較少孤獨感。同年發表於《Appetite》的研究則指出，觀看他人料理，能有效提高個人進食的動機。最新2025年刊載於《Journal of Medical Internet Research》的研究亦發現，吃播有助於提升觀眾對食物風味的感知，使食物「嚐起來更好吃」。

許惠玉主任提醒，吃播影片的內容會影響飲食行為；2025年《Appetite》期刊研究指出，觀看健康食物影像（如蔬果、營養均衡的家常菜），能提升對健康食物的偏好與攝取意願；相對地，頻繁觀看高糖、高脂或速食類影片，則會增加對不健康食物的渴望與攝取量。影片能否有效影響行為，取決於是否呈現健康內容、具吸引力，且能引起觀看者興趣。

善用感官刺激的方式增進長者食慾 若持續無效應就醫治療

善用吃播輔助改善長者食慾，董氏基金會許惠玉主任提出照顧者4項建議如下：

1. 先評估長者健康狀況，若出現以下情況時，應先就醫處理：

▸1個月內體重減少超過2%。

▸食慾不振超過2週。

▸吞嚥困難、進食嗆咳。

▸不明原因發燒、肺炎等症狀。



輕微短期的食慾下降，無明顯疾病表現，則可嘗試以吃播影片來刺激食慾。

2. 確保攝取足夠的蛋白質與熱量：每餐建議至少攝取一掌心大小的豆魚蛋肉類，搭配主食與蔬果，提供足夠熱量與營養，以預防肌肉流失與營養不良。另提醒長者，影片主播的進食行為與自身健康狀況可能不同，不可盲目模仿，有疑慮請諮詢專業人員。

3. 建議用餐時觀看，10至20分鐘為宜：可營造陪伴感，避免視覺疲勞或沈迷。不建議睡前觀看，以免影響作息。

4. 初期可陪同長輩觀看：聊聊內容，觀察反應及效果，適時調整影片選擇。這不僅可提升親子／照護關係的互動感，也能即時釐清誤解。

台灣董氏基金會食品營養中心提醒吃播影片所傳遞的食物色香味、進食畫面咀嚼聲、愉悅氛圍等，透過視覺與聽覺刺激，雖有助於長者喚起進食興趣，然而，吃播僅為輔助性工具，非治療手段，需多元介入從根本改善；若持續沒食慾，應即時尋求專業醫療介入。

