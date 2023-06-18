排毒飲食｜十字花科蔬菜助排毒　營養師3招加速除毒素禁食12小時?

台灣新北市幼兒園日前傳出餵毒事件，真相仍待釐清。



對此台灣營養師薛曉晶指出，根據研究顯示，若有藥物成癮，大多存在營養不良等問題，建議父母注意孩子的營養狀況，以均衡飲食為主，另外也可以多吃十字花科蔬菜、大豆、蘋果、柑橘類水果等，幫助排毒。

​3大排毒的營養素、3招加速體內排毒（按圖👇👇👇）

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1. CYP450酶超家族

十字花科蔬菜、白藜蘆醇、綠茶、紅茶、薑黃素、黃豆、蒜、魚油、迷迭香、蝦紅素。

2. 穀胱甘肽S－轉移酶（GST）

十字花科蔬菜、蔥類蔬菜、白藜蘆醇、柑橘、蒜、魚油、黑豆、紫番薯、薑黃素、綠茶、鞣花酸、迷迭香。

3. 槲皮素

蘋果、紅洋蔥、番茄、綠茶、葡萄皮、柑橘類水果、番茜、西芹、橄欖油、黑櫻桃、黑莓。

7種食材降低膽固醇又護心（按圖看清👇👇👇）

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3招加速體內排毒

至於要如何加速排毒？薛曉晶建議，可以在晚餐後禁食12小時，除了水之外，避免攝入其他食物，以進行脂肪分解。另外，也可鼓勵白天飲用1～2升水。增加運動量促進血液循環，讓血液深入肌肉與組織，讓有毒殘留物，得以鬆動並釋放出來。

戒斷補助2營養素：鈣、鎂

薛曉晶補充，台灣部分勒戒所會提供鈣鎂幫助戒斷。因為戒斷時可能會經歷抽搐（身體和四肢劇烈抖動）、痙攣（肌肉出乎意料的運動，造成肌肉收縮並感到疼痛），以及嚴重的神經緊張反應。若有缺乏鈣可能會引起痙攣。而毒品藥物會減少體內的鈣。神經緊張則可能是因為缺乏鎂。鎂對舒緩神經以及預防肌肉痠痛方面也有益處。

動物性鈣質食物，以牛奶、乳酪飲品、芝士、白飯魚，小魚乾、乾蝦米等為主；植物性鈣質食物則有豆腐、豆乾、黑芝麻、海帶、芥蘭、莧菜等。另外，南瓜子、熟紫菜、白芝麻、原味葵瓜子、黑芝麻、白芝麻、原味腰果、杏仁、薑黃粉、蝦米、蠔乾、小魚乾都含有鎂。

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