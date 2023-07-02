防大腸癌飲食｜7行為增大腸癌風險　營養師推3烹調方式竟然冇蒸！

大腸直腸癌為目前常見的癌症，根據台灣國民健康署統計顯示，自2006年以來，台灣大腸直腸癌發生人數皆高居癌症發生人數的第1名，而今年5月更再次成為全台癌症新增人數的榜首，且平均每100人來看，大約會有16.8人成為新的大腸癌患者。



而根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣知名營養師張家榕指出，其實生活中有許多傷腸胃的行為，不但會讓人出現排便不順、消化不良等症狀，更可能提升罹患大腸癌的風險，因此，她也為大家整理了以下「7大NG行為」提醒大家應適時地避免：

7大NG行為增罹患大腸癌風險（按圖👇👇👇）

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1. 常吃油炸等高脂肪食物

張家榕表示，平常應避免吃下太多的炸物，另外在煮飯的時候，也應該盡量採用炒、煮、烤3種烹調方式，並使用橄欖油、堅果等較有益身體健康的油。

2. 常吃燒烤、醃製、煙燻等致癌食物

燒烤、醃製、煙燻類食物皆內含致癌物，平時應該建議多吃些三文魚、海鮮、雞肉等白肉，又或者是吃點豆類、豆製品。

3. 常吃精緻、加工食品

張家榕建議，平時盡量少吃例如蛋糕、冬甩等精緻加工食品，並可以考慮增加新鮮蔬果、菇類等原型食物的食用量，可以攝取較多的膳食纖維。

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4. 排便不順

如果有排便不順的現象，可以考慮吃一些納豆與乳酪飲品，好幫腸胃補充一些好菌。

5. 暴飲暴食

現代人因生活步調快，故可能會為了趕時間而暴飲暴食。對此，張家榕建議每吃一口都應該咀嚼20至30下，且每餐最多應吃到8分飽即可。

6. 壓力大、經常憂鬱焦慮

含有維他命C、鈣、鎂等營養素的食物，都有助於幫人紓壓。

7. 久坐不動

上班族可能會為了工作而久坐不動、長期維持相同的姿勢。張家榕解釋，這樣的習慣會使腸胃也陷入「不動」的情況，應該要增加一些活動量、養成運動的好習慣，同時搭配定期檢查，才能避免大腸癌找上門。

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最後，張家榕營養師也提醒，若想降低罹患大腸癌的風險，除了注意上述7大NG行為外，平時也可多吃新鮮蔬菜水果，多攝取膳食纖維，打造好的腸道環境，避免排便卡卡，而蔬果裡所含的益生質也能幫助腸胃好菌生長，另外，也可以適時地從乳酪飲品、泡菜、納豆等食物補充好菌，幫助調整體質、維持消化道機能，也建議大家平時真的要多喝水，攝取橄欖油等好的油脂，能幫助潤滑腸道，有助帶走廢物。

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