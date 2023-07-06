防脫髮飲食｜女士踏入更年期頭髮稀疏變白　6食物助改善雞蛋也可

人的頭髮大約有10萬條，當人踏入中年後，由於生理因素，頭髮不僅會變白，還會掉髮。以往這些都是男性的專利，但近年不少女性的頭髮也變得稀疏，有什麼食物可以改善脫髮問題？



女性脫髮與男性脫髮原因是完全不同。（Envato）

女性脫髮原因與男性不同

女性脫髮與男性脫髮有一個很大的分別，大部分男性遇到脫髮問題，都因為受到遺傳影響，但女性受遺傳因素影響相對較少，當女性進入更年期，雌激素分泌會逐漸減少，而雄激素水平會相對增加，形成雌雄激素分泌失衡，當毛囊對雄激素敏感度增加，頭髮就會從毛囊脫落形成脫髮。另外，減肥過度、經常漂染頭髮及壓力過大，也是中年女士脫髮的主要原因。

女性脫髮位置與男性有異

男性脫髮比較容易發現，因為一般發生在前額或頭頂，相反女性脫髮的位置，通常在髮際線或頭髮的分界線，要細心才會留意到，令不少女性忽略了脫髮問題，到脫髮問題開始嚴重才發現。

女性脫髮的位置通常在髮際線或頭髮的分界線。（網上圖片）

5種營養素對頭髮生長特別有幫助：

1）鐵質

2）奧米加3脂肪酸

3）蛋白質

4）維他命 A、B6、B7、B12、C 及 D

5）鋅質



按下圖看哪6種食物可改善女士脫髮：

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女士改善脫髮6大食物

1）杏仁

杏仁的維他命E含量非常豐富，而維他命E是強大的抗氧化劑，已被證明可以增加頭皮的毛細血管循環，從而有助頭髮的生長。杏仁亦是植物性蛋白質和不飽和脂肪的來源，並有益於頭髮生長。

2）黑豆

黑豆含有對頭髮非常有益的營養素，豆類是植物蛋白的良好來源，攝入足夠的蛋白質有助於降低脫髮風險。另外，黑豆還含有鐵和鋅，有助於頭髮生長及提高頭髮密度。

黑豆是植物蛋白的良好來源，攝入足夠的蛋白質有助於降低脫髮風險。（資料圖片）

3）雞蛋

攝取足夠的蛋白質是頭髮生長的重要元素，雞蛋正是優質蛋白質的來源。雞蛋還含有一種生物素，有助產生角蛋白，是保持頭髮健康所必需的蛋白質。

4）蠔類

要說到支持頭髮生長的食物，蠔類是無可比擬的，是鋅和蛋白質的良好來源。美國南卡羅來納州註冊營養師Lauren Manaker表示，鋅有助調節體內雄激素的產生，當激素分泌失衡，毛囊對雄激素敏感度增加，頭髮就會從毛囊脫落形成脫髮。

蠔類是鋅和蛋白質的良好來源。（資料圖片）

5）南瓜

南瓜含有豐富的β胡蘿蔔素，身體會將​​其轉化為維他命 A，維他命A是頭髮和頭皮的滋養劑，可以防止頭髮暗淡和頭皮乾燥，並減少頭皮屑的出現。另外，發表在《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》雜誌上的研究指出，食用南瓜籽油可以幫助緩減脫髮的症狀。

6）奇亞籽

奇亞籽能提供良好的脂肪酸促進頭髮的生長，發表在《Journal of Cosmetic Dermatology》上的一項研究，評估了120名女性服用奧米加3脂肪酸和奧米加6脂肪酸後，對防止脫髮和減少頭髮稀疏問題有改善。

奇亞籽能提供良好的脂肪酸促進頭髮的生長。（資料圖片）

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參考資料：U.S.NEWS／早安健康