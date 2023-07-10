煮飯貼士｜冷飯助減肥？加1物防黏護心血管　煮飯6貼士減營養流失

對於華人而言，米飯是日常飲食中相當常見主食，因此學會如何煮出好吃的米飯，已經成為人們必備的技能之一！



台灣台大生物產業學系老師洪泰雄表示，米飯冷藏可能比放涼更有助於達成減重目標。當食物被冷藏後，其溫度下降，使食物中的熱量能量密度增加。這意味著冷藏食物提供更多的飽腹感，同時減少攝入的熱量。不過，減重的關鍵還是要注意整體熱量攝入，適當的飲食和運動才是長期健康減重的有效方法。

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根據《健康2.0》報導，台灣台大生物產業學系老師洪泰雄指出，煮飯時適量加入植物油或橄欖油，能防止米粒黏在一起，使飯食更加鬆散、口感更軟Ｑ，也有利於增強人體的能量供應，且在胃腸中停留的時間更長，增加飽腹感，減少進食量，這些油含有較高比例的不飽和脂肪酸，對心血管也有益。不過，過量使用油則可能導致飯食變得油膩和沉重，同時還可能增加熱量和脂肪攝入，對身體健康不利。因此，在烹飪時要注意控制油的用量，保持適量使用的原則。

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洪泰雄分享6招煮米飯的技巧，讓米飯營養不流失：

1. 適量加水：煮飯時不要加太多水，以避免營養流失。

2. 不要煮太久：煮飯時間不要過長，避免營養流失。

3. 建議食用米糠：米糠富含營養，可將其加入米中一起煮飯，有利於保留飯食的營養成分。

4. 適量使用油：在煮飯時，可適量加入植物油或橄欖油，有利於保留飯食的營養成分。

5. 不要洗掉澱粉：米飯中含有豐富的澱粉質，煮飯時不要過多洗掉澱粉，以免營養流失。

6. 不要添加過多調味料：適量的鹽和調味料可以讓飯食更加美味，但添加過多的鹽和調味料會破壞食物的營養成分，建議控制用量。



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洪泰雄提醒，夏季天氣高溫，許多人習慣將剩飯放涼或是放在電飯煲內繼續保溫，溫度若低於攝氏60度以下易滋生仙人掌桿菌，造成食物中毒，其症狀有嘔吐、頭暈、發燒、四肢無力等。台灣食藥署建議，食品烹調後儘速食用，如未能馬上食用，最好保溫在60°C以上，或儘速冷藏（7°C以下）或冷凍（-18°C以下）保存。

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