火鍋陷阱｜打邊爐認清哪是菜哪是澱粉！8種誤以為蔬菜的全穀雜糧

吃自助放題火鍋時，不少民眾會想藉機增加自己的蔬菜攝取量，因此拿了很多蓮藕、粟米、牛蒡或是南瓜下入鍋中煮熟食用。營養師提醒，很多火鍋店常見的食材或蔬菜就含有不少澱粉，吃多了不僅無法補充膳食纖維，還會有發胖風險。



自助放題火鍋的蔬菜陷阱 牛蒡是蔬菜但也有澱粉

台灣營養師蔡濰安指出，常見的番薯、芋頭都是熟知的澱粉來源，健身人士偶爾會拿來取代精緻主食，還有蓮藕、粟米、山藥、南瓜、蓮子、菱角、綠豆、荸薺（馬蹄）等，也都是澱粉比例較高的全穀雜糧類，而牛蒡雖然歸類在蔬菜，但是碳水化合物高於一般蔬菜很多倍，也是需要注意分量。

8種常見全穀雜糧類（按圖看清👇👇👇）

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掌握8種全穀雜糧類的分量

蔡濰安表示，有個簡單的小方法可以分辨食材是否是含有澱粉，只要吃起來口感沙沙的、水分不充足的，不是澱粉含量很高，就可能是澱粉含量較高的蔬菜或全穀雜糧類，而1碗白飯約等於4份全穀雜糧類，以下是幾種常見的全穀雜糧類的1份重量，只要掌控好就不用擔心吃過量：

1. 蓮藕1份=100克。

2. 粟米1份=85克。

3. 山藥1份=80克。

4. 南瓜1份=85克。

5. 蓮子1份=25克。

6. 菱角1份=60克。

7. 綠豆1份=25克。

8. 荸薺（馬蹄）1份=100克。



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澱粉不是地雷 注意食用量是重點

台灣營養師張家榕強調，澱粉不是不能吃，而是建議民眾應該注意澱粉量的攝取，或是進行飲食替代，像是吃了粟米、南瓜等，就可以減少米飯攝取，以免一整天下來，澱粉攝取比例過高。

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